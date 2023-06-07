Дом Gucci показал коллекцию ювелирных изделий, посвященную временам года

«Это то, что отличает нас от любого другого игрока в индустрии. Все начинается с творчества. Это то, что в конечном итоге ищут клиенты, наряду с высочайшим качеством изготовления, исключительными камнями и ликвидностью на рынке», — сказал Марко Биццарри.