Дом Gucci показал коллекцию ювелирных изделий, посвященную временам года
Итальянский модный дом Gucci представил новую коллекцию ювелирных украшений. Об этом сообщает WWD.
Ювелирная коллекция, ставшая четвертой в истории дома Gucci, получила название Allegoria и посвящена четырем временам года. Весну в линейке символизируют бриллианты и турмалины, лето — изумруды, шпинели и турмалины параиба. За осень отвечают желтые сапфиры, розовые турмалины и оранжевые гранаты, а настроение зимы передают бриллианты и опалы в окружении драгоценной эмали.
Презентация украшений прошла в Палаццо Сеттиманни, историческом архиве бренда во Флоренции.
«Именно здесь началась наша история, когда Гуччио Гуччи в 1921 году начал производить изделия из кожи ручной работы. Этот изысканный подход к творчеству перекликается с искусством изготовления ювелирных украшений, и презентация во Флоренции — это дань уважения богатой истории и месту рождения дома», — объяснил выбор места президент и главный исполнительный директор Gucci Марко Биззарри.
Биззари отметил, что Gucci является «новичком» в сегменте высокого ювелирного искусства, но подчеркнул, что клиенты дома «знают, что им предлагают нечто уникальное, вдохновленное страстью, творчеством и эмоциями дома».
«Это то, что отличает нас от любого другого игрока в индустрии. Все начинается с творчества. Это то, что в конечном итоге ищут клиенты, наряду с высочайшим качеством изготовления, исключительными камнями и ликвидностью на рынке», — сказал Марко Биццарри.