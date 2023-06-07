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Дом Gucci показал коллекцию ювелирных изделий, посвященную временам года

Итальянский модный дом Gucci представил новую коллекцию ювелирных украшений. Об этом сообщает WWD.

Дом Gucci показал коллекцию ювелирных изделий, посвященную временам года
© Газета.Ru

Ювелирная коллекция, ставшая четвертой в истории дома Gucci, получила название Allegoria и посвящена четырем временам года. Весну в линейке символизируют бриллианты и турмалины, лето — изумруды, шпинели и турмалины параиба. За осень отвечают желтые сапфиры, розовые турмалины и оранжевые гранаты, а настроение зимы передают бриллианты и опалы в окружении драгоценной эмали.

Презентация украшений прошла в Палаццо Сеттиманни, историческом архиве бренда во Флоренции.

«Именно здесь началась наша история, когда Гуччио Гуччи в 1921 году начал производить изделия из кожи ручной работы. Этот изысканный подход к творчеству перекликается с искусством изготовления ювелирных украшений, и презентация во Флоренции — это дань уважения богатой истории и месту рождения дома», — объяснил выбор места президент и главный исполнительный директор Gucci Марко Биззарри.

Биззари отметил, что Gucci является «новичком» в сегменте высокого ювелирного искусства, но подчеркнул, что клиенты дома «знают, что им предлагают нечто уникальное, вдохновленное страстью, творчеством и эмоциями дома».

«Это то, что отличает нас от любого другого игрока в индустрии. Все начинается с творчества. Это то, что в конечном итоге ищут клиенты, наряду с высочайшим качеством изготовления, исключительными камнями и ликвидностью на рынке», — сказал Марко Биццарри.

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