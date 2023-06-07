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Стилист подсказала, какие модели купальников будут актуальны этим летом

Совсем скоро начнется пляжный сезон и многие девушки уже задумались о выборе купальника. Стилист Яна Демченко рассказала «Газете.Ru» о самых трендовых цветах и моделях этого сезона.

Стилист подсказала, какие модели купальников будут актуальны этим летом
© WomanHit.ru

Главный писк — купальники с разрезами. Они продолжают тренд, изначально появившийся в вечерних нарядах, пояснила стилист.

«Если вы ищете что-то „свежее“, смело покупайте модель с разрезами на бедрах, в области декольте, ключиц, спины или на боках. Чем неожиданнее будет дизайнерское решение, тем лучше — главное, чтобы силуэт оставался гармоничным», — сказала Демченко.

Еще один модный вариант — бикини с принтом, причем, чем он веселее, тем лучше. Также стоит присмотреться к купальникам из текстурированной ткани, они отлично впишутся в трендовую винтажную эстетику. Особенно, если дополнить образ гармонирующими аксесуарами.

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