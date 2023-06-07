Названы неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе
Редакторы Best Life совместно со стилистами назвали неподходящие цвета одежды для гостей на свадьбе. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Так, специалисты призвали не надевать на церемонию наряды в неоновых, серебристых и красных тонах. Кроме того, они посоветовали избегать цветов одежды, как у невесты и ее подруг.
«Это привлечет нежелательное внимание к вашему внешнему виду. Простое решение — вежливо спросите невесту, в какой одежде вам прийти. Это гарантирует, что вы сможете с легкостью насладиться праздником», — пояснила модный стилист Тара Уэст и отметила, что на свадебных вечеринках чаще всего преобладают розовые и бледно-розовые оттенки.
Помимо прочего, собеседники издания предложили не надевать наряды из джинсовой ткани, а также отказаться от ярких принтов, пайеток и обилия украшений. В подобном случае стоит присмотреться к шелковым платьям, оформленным нейтральным цветочным принтом.
В заключение свадебный стилист Бриджит Стазен порекомендовала не создавать образы полностью в черной гамме.
«Несмотря на то что это старое правило, ношение полностью черного наряда на свадьбе все еще может быть показаться странным. Тем не менее черный костюм в сочетании с белоснежной рубашкой и со вкусом подобранным галстуком приемлем», — уточнила она.