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Ирина Шейк снялась в новой рекламе купальников

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в съемках откровенной рекламы люксового бренда Fendi. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Ирина Шейк снялась в новой рекламе купальников
© Лента.ру

37-летняя знаменитость снялась в промо новой коллекции купальников марки, посвященной знакам зодиака. Манекенщица позировала на шезлонге в плавательном костюме белого цвета с разноцветным словом Virgo («Дева») в области декольте. При этом волосы Шейк были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что стоимость купальника, который рекламировала участница фотосессии, составляет 630 фунтов стерлингов (64 тысячи рублей). Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и панама.

В марте фанаты обеспокоились здоровьем Ирины Шейк из-за одной детали на фото. Тогда манекенщица разместила серию снимков с прошедших Недель моды. На них она запечатлена в длинном кожаном жакете, джинсах-оверсайз, шубе, облегающем платье с асимметричным вырезом, а также шортах и колготках в сетку. Однако поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитости, отметив, что на кадрах она выглядит очень грустной и уставшей.

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