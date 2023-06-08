Что надеть, чтобы выглядеть взросло и статусно

В мире моды недавно появился новый тренд Barbiecore – это обилие розового цвета в одежде и аксессуарах. Он связан с мелодрамой Греты Гервик «Барби». Картина выйдет на экраны уже совсем скоро, главные роли в ней исполнят Райан Гослинг и Марго Робби.

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Что же такое Barbiecore? Слово core дословно переводится с английского как «основа», «база», «ядро». В сочетании с модной тематикой оно приобретает значение слова «эстетика». Его можно применить почти к любому слову, в том числе к знаменитой кукле, которая носит все розовое.

Однако что делать женщинам, которые этот цвет не любят? Для них эксперты в мире моды предлагают этим летом подходящую альтернативу. Речь идет об изделиях цвета бордо и мерло. По словам стилистов, это своего рода взрослый вариант Barbiecore – способ играть с яркими оттенками, исключая розовый.

Несмотря на то, что бордовый часто ассоциируются с холодным временем года, недавно прошедшие показы мод показали, как данная палитра успешно работает в сезон отпусков. Достаточно использовать легкие ткани и силуэты бордо – и вы уже в тренде, пишет The Daily Mail.

Яркий бордовый – простой способ обновить базовые вещи к предстоящему сезону. Эксперты предлагают сочетать белую рубашку с кожаными брюками сливового оттенка. Кроме того, винные тона – отличная альтернатива традиционным цветочным оттенкам для выход в свет. Если у вас уже есть бордовое платье, его можно дополнить каким-то необычными аксессуарами, к примеру, шейным платком и замшевыми сапогами.