$81.46+0.2187.17+0.21

Стилист Керимова перечислила вещи, которые старят женщин

Чтобы не выглядеть старше своих лет, не стоит носить ряд вещей. Их изданию "Спорт-экспресс" перечислила стилист и дизайнер Аника Керимова.

Стилист перечислила вещи, которые старят женщин
© Pxhere

Прежде всего, по мнению специалиста, стоит отказаться от туфель Мэри Джейн, то есть от легкой обуви с носом и застежкой на ремешке. Как объяснила Керимова, эта модель удобно, но искажает пропорции ног.

Платки и шарфы с росписью и укороченные офисные костюмы стилист тоже не рекомендует добавлять в свой гардероб. На ее взгляд, стоит обратить внимание на брючные костюмы свободного кроя.

Стилист Воробьева рассказала, что в женщине выдает неряшливость

Бесформенные сумки, бусы из жемчуга и вязаные вещи также не кажутся эксперту удачным выбором. Она предлагает выбрать классические сумки для работы, повседневной жизни и выходов в свет. Вместо бус лучше выбрать цепи с небольшими подвесками, а вместо вязаных вещей — актуальные модели без рюш.

Ранее "Рамблер" писал о главном аксессуаре весны и лета в 2023 году.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители