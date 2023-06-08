Стилист перечислила вещи, которые старят женщин

Чтобы не выглядеть старше своих лет, не стоит носить ряд вещей. Их изданию "Спорт-экспресс" перечислила стилист и дизайнер Аника Керимова.

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Прежде всего, по мнению специалиста, стоит отказаться от туфель Мэри Джейн, то есть от легкой обуви с носом и застежкой на ремешке. Как объяснила Керимова, эта модель удобно, но искажает пропорции ног.

Платки и шарфы с росписью и укороченные офисные костюмы стилист тоже не рекомендует добавлять в свой гардероб. На ее взгляд, стоит обратить внимание на брючные костюмы свободного кроя.

Бесформенные сумки, бусы из жемчуга и вязаные вещи также не кажутся эксперту удачным выбором. Она предлагает выбрать классические сумки для работы, повседневной жизни и выходов в свет. Вместо бус лучше выбрать цепи с небольшими подвесками, а вместо вязаных вещей — актуальные модели без рюш.