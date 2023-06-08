Российский стилист-имиджмейкер Ксения Болилая рассказала, от каких платьев лучше отказаться женщинам с пышными формами. По ее словам, некоторые модели нарядов могут добавить лишних килограммов.

Так, эксперт посоветовала не покупать платья, которые слишком обтягивают фигуру, это будет акцентировать внимание на недостатках.

Также, по ее словам, лучше отказаться от чересчур коротких платьев. Лучше выбирать модели до колена или ниже, образ будет более элегантным.

Портят внешний вид платья с горизонтальными полосами. В них женщина будет выглядеть массивнее, чем есть на самом деле. В качестве альтернативы лучше выбрать модели с вертикальными линиями.