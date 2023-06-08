$82.09+0.6388.04+0.87

Стилист рассказала, от каких платьев лучше отказаться женщинам с пышными формами

Российский стилист-имиджмейкер Ксения Болилая рассказала, от каких платьев лучше отказаться женщинам с пышными формами. По ее словам, некоторые модели нарядов могут добавить лишних килограммов.

От каких платьев лучше отказаться женщинам с пышными формами
© Вечерняя Москва

Так, эксперт посоветовала не покупать платья, которые слишком обтягивают фигуру, это будет акцентировать внимание на недостатках.

Также, по ее словам, лучше отказаться от чересчур коротких платьев. Лучше выбирать модели до колена или ниже, образ будет более элегантным.

Портят внешний вид платья с горизонтальными полосами. В них женщина будет выглядеть массивнее, чем есть на самом деле. В качестве альтернативы лучше выбрать модели с вертикальными линиями.

Что касается цвета, то лучше выбирать платья пастельных оттенков, передает издание «Профиль».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители