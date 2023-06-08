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Хейли Бибер показала способ модно носить мужские трусы

Американская модель Хейли Бибер позаимствовала вещи из гардероба мужа, певца Джастина Бибера, и привлекла внимание фотографов. Соответствующий снимок публикует Page Six.

Хейли Бибер показала способ модно носить мужские трусы
© Lenta.ru

Знаменитость показала способ носить мужскую одежду, чтобы она выглядела модно и уместно. Манекенщица позировала в трусах-боксерах белого цвета, которые принадлежат ее супругу, и яркой полосатой футболке. Вместе с упомянутыми вещами она надела оверсайз-куртку из денима и завершила образ черными кедами бренда Vans.

При этом волосы Бибер распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Что касается аксессуаров, она предпочла солнцезащитные очки, небольшие серьги-кольца и высокие белые носки. «Вся одежда из гардероба мужа», — подписала модель публикацию.

В декабре 2022 года Хейли Бибер высмеяли в сети за шубу поверх летнего платья. Модель прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем коротком платье черного цвета в сочетании с меховым пальто Saint Laurent и босоножками в тон образа.

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