Стилисты назвали четыре ключевых оттенка лета 2023 года
Стилисты thevoicemag.ru выделили четыре основных цвета, которые в новом сезоне будут самыми трендовыми.
Нежно-лавандовый – это продолжение Veri Pery, только в нюдовой вариации. Отлично в таком оттенке будет смотреться пижамный костюм или платье.
Барби-голубой приобрёл популярность благодаря фильму «Барби». Такой цвет можно ассоциировать с летним ясным небом.
Чёрный – ещё один тренд лета. В этом сезоне отлично будут смотреться драматичные тотал-луки.
Шартрез (жёлто-зелёный) особенно хорош в пиджаках или платьях, а также босоножках.