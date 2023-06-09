Стилисты назвали четыре ключевых оттенка лета 2023 года

Стилисты thevoicemag.ru выделили четыре основных цвета, которые в новом сезоне будут самыми трендовыми.

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Нежно-лавандовый – это продолжение Veri Pery, только в нюдовой вариации. Отлично в таком оттенке будет смотреться пижамный костюм или платье.

Барби-голубой приобрёл популярность благодаря фильму «Барби». Такой цвет можно ассоциировать с летним ясным небом.

Чёрный – ещё один тренд лета. В этом сезоне отлично будут смотреться драматичные тотал-луки.