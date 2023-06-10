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Стилист раскрыла модный секрет Меган Маркл, который позволяет ей казаться стройнее

Модный лайфхак герцогини Сассекской не остался незамеченным. Стилист объяснила, что позволяет супруге Гарри казаться стройнее, — видео завирусилось в Тиктоке. Простой трюк с рукавами позволяет визуально сбросить пару килограмм и всегда казаться немного изящнее. Звучит, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой, и все же это работает: кадры с Меган — отличное тому доказательство!

Стилист раскрыла секрет Меган Маркл, который позволяет ей казаться стройнее
© Super.ru

«Все, что нужно сделать, — это закатать рукава по локоть, и ваша талия будет выглядеть тоньше за счет оптической иллюзии», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что этот незамысловатый прием позволяет скорректировать пропорции образа и даже выглядеть немного круче. Кроме того, запястья — самая утонченная часть тела — стоит их открыть, и даже мешковатый наряд будет выглядеть свежо и изысканно.

А если супруга опального принца вам несимпатична, предлагаем вдохновиться модными лайфхаками британской иконы стиля Кейт Миддлтон, их также легко повторить.

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