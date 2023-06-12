10 секретов стиля, которые должна знать каждая женщина

Быть каждый день «на стиле» — задача не из легких. Но эти десять простых правил помогут вам не сбиться с модного пути.

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Держите гардероб в порядке

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Если с трудом вспоминаете, что у вас припрятано на дальней полке или ждет особого случая в чехле на плечиках, скорее всего, это значит, что ваш гардероб полнится неактуальными, лишними и просто вам более не симпатичными нарядами. Избавьтесь от них. Не беспокойтесь, что вам будет «нечего надеть», такая мысль чаще возникает не из-за недостатка вещей, а из-за их избытка. Где-то в дебрях плохо совместимых, неподходящих по размеру и устаревших вещей прячутся редкие жемчужины, но, чтобы составить из них сносный комплект, нужно как минимум держать их на виду. То, что должно висеть, обеспечьте плечиками, остальное аккуратно сложите. Если всю одежду будет видно одновременно, гардероб станет куда более вдохновляющим!

Подготовьтесь к походу за обновкой

Во избежание разочарования и во имя экономии времени наденьте или возьмите с собой подходящую под потенциальную покупку обувь. Так вам не придется заниматься утомительным (и эмоционально тяжелым) возвратом. Например, примерка вечернего платья с высокими каблуками и в соответствующем нижнем белье всегда будет информативнее, чем если вы наденете его, будучи в спортивном бюстгальтере и кроссовках.

Купите эти три куртки

Несмотря на универсальность белой футболки и маленького черного платья, кое-что пригодится даже больше классической базы: нейтральный пиджак (в этом сезоне носим оверсайз), кожаная и джинсовая куртки. Их можно сочетать практически с чем угодно, и они никогда не выходят из моды. Пиджак подойдет как для официальных мероприятий, так и для свидания; джинсовая куртка выручит, когда будет нужен стильный повседневный образ; кожаная куртка как нельзя лучше подойдет для дерзких и вечерних образов. Эти три вещи прикроют вас в прямом и переносном смыслах, даже если времени на сборы нет совсем.

Подбирайте одежду под тон кожи

В зависимости от выбранной одежды вы либо словно светитесь, либо блекнете и «теряетесь»? Дело в гармоничном сочетании цвета наряда с тоном вашей кожи. Не спешите носить самые модные цвета сезона (этим летом — фиолетовый и красный), если они не идут вам. Тем, у кого холодный подтон кожи, стоит покупать одежду таких цветов, как белый, черный, серый, серебристый и синий. Для кожи теплых оттенков подойдут вещи в коричневых, желтых, золотистых, оливковых и красных тонах. Чтобы каждый образ выглядел потрясающе, разберитесь с «запретными» для вас оттенками.

Дополните повседневный наряд платком

Один из самых легких и универсальных способов быстро сменить образ — воспользоваться помощью платка или шарфа. Эти аксессуары способны придать изысканный вид самому простому наряду, даже комбинации джинсы плюс футболка. Главное — не прогадать с сочетаемостью: предлагаем вдохновляться образами звезд, им платки и шарфы помогают не только стильно выглядеть, но и избежать навязчивого внимания.

Экспериментируйте с принтами

Освоив основы составления образа, можно смело переходить к «заданию со звездочкой» — комбинировать фактуры и принты. С ними образ никогда не будет слишком скучным, но в этом деле можно легко перестараться. Рецепт золотой середины прост: один из дизайнов должен быть акцентным, а второй более спокойным. С осторожностью отнеситесь к комбинациям похожих принтов. Два разных леопарда, как и полосы разной направленности, почти наверняка будут конфликтовать.

Создавайте интригу

Несмотря на «голый» тренд сезона, решение, что именно должно остаться закрытым, определит общее восприятие образа. Открывать в приоритетном порядке нужно свои сильные стороны, точнее, части тела. Например, если вы гордитесь своими ногами — попробуйте платье с длинными рукавами и высоким воротом. При желании подчеркнуть декольте стоит присмотреться к длинным платьям. Управляйте вниманием так, как вам того захочется, оголяя лишь нужные места, — образ будет восприниматься элегантно.

Учитесь многослойности

Благодаря многослойности продемонстрировать свой вкус можно даже с помощью самых обычных вещей. Чтобы овладеть этим полезным навыком, черпайте вдохновение в уличных образах и старайтесь повторить те, что вам приглянулись. Возможно, не каждый ваш выход будет безукоризненным, но отточить мастерство можно, только экспериментируя. И не бойтесь совмещать несовместимое, если смогли разглядеть в комплекте потенциал.

Дублируйте удачные фасоны

Рано или поздно вы находите ту самую вещь, и она невозможно хорошо на вас сидит, ее хочется носить не снимая. Чтобы любимая одежда служила дольше, не стоит носить ее слишком часто — лучше, найдя подходящую модель, приобрести еще парочку похожих: вы просто носите то, что вам идет, а окружающие уже считывают ваш уникальный стильный код. Перед очередным шопингом примерьте любимые вещи — с полным пониманием того, что вам предстоит найти, будет проще сделать правильный выбор.

Подготовьте образ заранее