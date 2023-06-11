Штаны из нулевых, балетки и майка-алкоголичка: главные модные тренды лета

Некоторые тенденции возвращаются в моду спустя долгие десятилетия, а другие — неожиданно рождаются благодаря героям очередного сериала Netflix или HBO. Модники с нетерпением ждали новой волны популярности любимой одежды из нулевых — и их надежды оправдались. Брюки-карго, туфли-балетки и длинные юбки стали безоговорочными хитами сезона вместе с экстравагантными дизайнерскими новинками вроде платьев с «рыбьей чешуей», напоминающих хвосты русалок. «Лента.ру» показывает самые модные тренды лета 2023 года и объясняет, как и с чем их носить.

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Нагнать джинсы

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Деним перестал восприниматься как скучный элемент повседневного образа благодаря западным звездам. Известные актрисы и модели с ног до головы облачаются в него как для прогулок в супермаркет на соседней улице, так и на красные ковровые дорожки кинопремий. Например, на Неделе моды в Париже Канье Уэст и Джулия Фокс впервые появились в качестве пары — на них были похожие костюмы, состоящие из джинсовых брюк и курток. Стилисты советуют комбинировать джинсовые вещи разных оттенков, при этом чем больше слоев из денима, тем эффектнее выглядит образ.

Назад — в нулевые

Юбка-макси — пожалуй, главный тренд сезона. Она может иметь прямой или слегка расширяющийся к низу крой и быть сшита как из плотной костюмной ткани или кожи, так и из денима или атласа. Носить такую юбку можно практически с любым верхом: с объемными свитерами, водолазками, жакетами с широкими плечами, облегающими боди, полупрозрачными женственными блузками, хлопковыми сорочками и топами на бретелях.

Привет Вассерману

Прошло больше года с тех пор, как зауженные джинсы признали мировым антитрендом. Это в очередной раз подтвердили гости весенних Недель высокой моды: почти каждая модель или блогерша позировала в широких брюках-карго на стритстайл фотографиях. Штаны с большими карманами из 1990-х и 2000-х в свой гардероб Рианны и Дуа Липы до Беллы Хадид и Кендалл Дженнер. А модные гиганты, такие как Versace, Blumarine и Hermes, включили их в свои последние коллекции.

Плоская мода

К ликованию многих самая удобная летняя обувь 2010-х годов тоже вернулась в моду: туфли-балетки снова обрели популярность. По мнению стилистов, во многом это явление Chanel. Сегодня сочетать балетки предлагается с мини-юбкой и тренчем, широкими джинсами и белой рубашкой, облегающим платьем и сумкой-багетом, пиджаком и укороченными брюками.

Новые рыцари

«Металлические» брюки и позолоченные жакеты сошли с подиумов модных недель. Yves Saint Laurent, Patrizia Pepe, Proenza Schouler, Coach и Simone Rocha — лишь малая часть известных марок, добавивших серебристые, бронзовые и золотистые вещи в свои коллекции. Носить такую одежду можно не только на праздники: стилисты рекомендуют комбинировать металлические брюки с однотонным топом, а расслабленный трикотажный образ акцентировать блестящей сумкой или обувью.

Все будут в шоколаде

Коричневый — это новый черный. Именно так посчитали дизайнеры Bottega Veneta, Chloé, Max Mara и других брендов, выпуская на подиум манекенщиц в брючных костюмах, мини-платьях и кожаных пальто шоколадного цвета на минувших Неделях моды. Однако одним «шоколадом» модная палитра не ограничивается: сегодня актуальны все натуральные оттенки коричневого — от сдержанных песчаного и кофейного до глубоких умбры и хаки. Кроме того, вещи коричневого цвета — неотъемлемая деталь самого популярного на сегодняшний день стиля quiet luxury.

Убавьте громкость

Quiet luxury, или «тихая» роскошь — дорогостоящая одежда, свободная от кричащих логотипов люксовых модных домов. О статусе ее владельца говорит не бренд, а высококачественная ткань спокойных цветов и минималистичный, но изысканный дизайн. Шелковая рубашка или платье, кашемировый свитер, туфли и сумка из натуральной кожи — так может выглядеть образ тихой роскоши летом 2023 года.

С пляжа на подиум

Наступил сезон открытой обуви — и лучше других это прочувствовал бренд сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен The Row. Нью-йоркская марка спровоцировала возрождение сандалий в рыбацком стиле и с ремешками, а совсем недавно — выпустила сдержанные черные шлепанцы, отвечающие эстетике тихой роскоши. Эксперты моды заметили, что после нескольких лет тренда на сандалии с массивной подошвой произошел сдвиг в сторону более обтекаемых, утонченных силуэтов. Это, по их мнению, соответствует сдержанной атмосфере в индустрии в 2023 году.

Притвориться русалкой

Mermaidcore — в буквальном переводе «русалочий стиль» — это все, что отсылает к сказочному подводному царству. Интерес к этой теме Роба Маршалла «Русалочка»: сегодня по хештегу mermaidcore в TikTok размещено более 15 миллиардов видео. Напоминающие рыбью чешую перламутровые пайетки и блестки, воздушные ткани и очерченные силуэты, струящиеся длинные юбки и топы-бюстье, декор в виде раковин, все оттенки лазурного и цвета морской волны — именно так выглядит эстетика тренда.

Нетихая роскошь

Самым желанным аксессуаром сезона стала маленькая акцентная сумочка. Металлик, пайетки, яркие цвета и принты — все этого говорит о том, что на полке магазина (скорее всего, массмаркетового) представлена та самая party bag. И хотя такую вещь сложно отнести в категорию тихой роскоши, она станет идеальным дополнением к монохромному летнему образу.

Просто и эффектно

Несмотря на разнообразие ярких трендов, которые обрели популярность этим летом, маст-хэвом для любой модницы остается одна минималистичная вещь — белая майка-алкоголичка. Стилисты считают этот простой предмет гардероба незаменимой базой и советуют сочетать его как с джинсами или пижамными штанами для расслабленного образа, так и с брючным костюмом — для делового.

Истинная аристократка