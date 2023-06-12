Стилист назвала главные тренды купального сезона — 2023

Синоптики обещают, что уже совсем скоро в столицу придет жара. Самое время пополнить гардероб к купальному сезону. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Дарьей Таракановой разбиралась в главных трендах пляжной моды.

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— Многие думают, что пляжная мода ограничивается купальником. Это не так. Тут также есть понятие полноценного образа. Сюда входят шляпы, солнечные очки, парео, накидки, туники, обувь, для мужчин — шорты, однотонные рубашки из легких тканей. Барышням стоит помнить: в этом году главный тренд — женственность.

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Не стесняйтесь наряжаться, надеть широкополую шляпу, яркие аксессуары — лето у нас короткое, и надо им насладиться по полной программе, да и в отпуске хочется блистать. Дизайнеры в этом году предлагают дамам комбинированные костюмы с элементами купальника — то есть за вас уже придумали полноценный образ, остается определиться с расцветкой. Возвращается мода на пляжные плетеные сумки. Мужчинам стоит обратить внимание также на легкие костюмы из дышащих тканей: лен или хлопок. Они прекрасно смотрятся и в условиях городской среды, и на пляже.

Бахрома приветствуется

Если выбирать модную тунику, то именно с бахромой. Принты, цвета могут быть самыми разными. Это же касается парео — любая длина, но бахрома должна присутствовать.

Асимметрию заказывали?

Очень женственный и модный фасон купальника — сплошной с асимметричным вырезом. Купальник могут украсить рюши в области груди, так образ станет более романтичным. Это еще и очень удобная модель: после пляжа достаточно надеть юбку или шорты, и полноценный наряд для похода на ужин готов.

Настоящая леди

Купальник с завышенной талией — выбор для тех, кто хочет выглядеть как истинная леди. Верх стоит выбирать попроще, чтобы не перегружать образ — лучше сделать упор на классику. Сочетайте с широкополой шляпой, очками, и вы будете звездой пляжа.

Платок хоть куда

Если морочиться со шляпой не хочется, то возьмите с собой большой красивый платок. Его можно использовать и как парео, и повязать на голову, и укутаться, когда подует ветер. К тому же в чемодане он много места не занимает.

Шлепаем в ярком

В этом году однотонные шлепанцы можно смело заменить на яркие, принтованные. Это может быть простой горох, цветочные мотивы, разноцветные полоски, самые разные абстрактные узоры.

Кошачий взгляд

Что касается очков, в моде те же формы, что и год назад, — авиаторы и кошачий глаз. Первый вариант подойдет и мужчинам, и женщинам, это универсальное приобретение в плане стиля. А кошачий глаз сделает любимую даму еще более женственной.

Не забудьте шляпу

Не отказывайте себе в удовольствии пощеголять на пляже в шляпе. Во-первых, это красиво, во-вторых, функционально, в-третьих, ваш образ сразу станет интереснее. Модели выбирайте любые — с небольшими полями и наоборот, широкополые варианты приветствуются.

Талию выше

Очень удобный вариант для пляжа — платье с завышенной талией, как короткие, так и длинные, в пол. Фасон скрывает все недостатки фигуры, а в жару это еще и удобно. Если похолодает, на плечи можно накинуть джинсовую куртку.

Завязываем и плывем

В топе самых актуальных купальников нынче модели с завязками — чем их больше, тем лучше. Это могут быть переплетения на талии, в области груди. Такой фасон может грамотно скорректировать фигуру и подчеркнуть ее достоинства. Лучше всего такая модель смотрится на стройных девушках.

Идеальная рубашка

В этом году можно поэкспериментировать и прикупить рубашку с ярким принтом, но, как показывает практика, классика — лучший вариант. Остановите свой выбор на однотонной льняной рубашке. Она спасет от солнца, ткань будет пропускать воздух. А монохромный цвет подойдет под любые брюки.

Шорты на все случаи

В отпуске незаменимым вариантом одежды являются джинсовые шорты — с ними легко и просто комбинировать другие элементы одежды. Например, легкий льняной топ, яркую рубашку, которую также можно подвязать как топ.

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