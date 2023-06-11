Стилист перечислила главные пляжные тренды — 2023

Прежде чем пополнить гардероб к пляжному сезону, важно разобраться в основных модных трендах этого года. Что актуально летом — 2023, "Вечерней Москве" рассказала стилист Дарья Тараканова.

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По словам эксперта, главный принцип пляжной моды в этом году — женственность. Можно смело наряжаться: выбирать широкополые шляпы, яркие аксессуары, комбинированные костюмы с элементами купальника. Кроме того, снова в моде пляжные сумки, а мужчинам стоит присмотреться к легким костюмам из хлопка или льна.

В этом сезоне актуальна бахрома: на тунике, парео. Стильно будут смотреться асимметричные вещи, например сплошной купальник с асимметричным вырезом. Женственно будет выглядеть купальник с завышенной талией.

Вместо шляпы можно выбрать платок. Это многофункциональная вещь: его можно использовать как парео, как повязку на голову и как защиту от ветра.

Актуальные формы очков — авиаторы и кошачий глаз. Первые могут носить и мужчины, и женщины. Вторы подчеркнут женственность.

Что касается шляп, то в этом сезоне приветствуются любые модели. Платья стилист советует выбирать с завышенной талией, а купальники — с завязками. Переплетения могут быть на талии, в области груди.

Незаменимыми шортами Дарья Тараканова называет джинсовые. Они прекрасно будут сочетаться с другими элементами гардероба: с льняным топом, яркой рубашкой и так далее.

Кроме того, напоминает эксперт, в моду возвращаются летние халаты. Наиболее актуальны модели из полупрозрачных материалов (в том числе с кружевом) с завязками на линии талии или чуть выше.