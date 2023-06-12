Дизайнер Жакмюс показал первые фото бутика и пляжа во Франции

Французский модный дом Jacquemus открыл брендированный пляж во Франции. Снимками бренд поделился в социальных сетях.

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Дизайнер Симон Порт Жакмюс объявил об открытии в Сен-Тропе нового бутика и первого брендированного пляжа. На его территории расположились полосатые желтые лежаки, зонты и декоративные доски для серфинга. В бутике представлены одежда и аксессуары из новой коллекции бренда.

Ранее сообщалось, что бренд Jacquemus открыл первый поп-ап бутик в Портофино. В бутике представлена новая капсульная коллекция Été, в том числе аксессуары сезона весна-лето 2023: фирменные соломенные шляпы, лаконичные золотые серьги и ожерелья, а также новые версии сумок Chiquito и Le Bisou.