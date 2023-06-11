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Модель Алеся Кафельникова опубликовала фотографию в откровенном наряде

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, 24-летняя Алеся, опубликовала фотографию в дерзком образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Алеся Кафельникова опубликовала фотографию в откровенном наряде
© Газета.Ru

24-летняя Алеся Кафельникова устроила фотосессию в откровенном наряде. На снимке она позировала в черном топе с разрезами на груди и кожаном костюме: объемном жакете и брюках. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она завязала в аккуратный низкий пучок.

Алеся Кафельникова замужем за Георгием Петришиным. Пара сыграла свадьбу в мае 2021 года, вскоре после чего на свет появилась их дочь Киара.

В прошлом месяце мать Алеси Кафельниковой Мария Тишкова пожаловалась на абьюз зятя Георгия Петришина по отношению к дочери. В ответ модель сказала, что она и ее муж любят ее и беспокоятся за нее. Петришин, в свою очередь, заявил, что у его тещи «проблемы с ментальным здоровьем».

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