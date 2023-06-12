Стилист Александр Рогов назвал самый трендовый принт сезона
Принт на одежде — штука сложная и требующая особого обращения. Один раз наденешь не того «леопарда» или неудачно совместишь в образе полоску с клеткой — и сразу заработаешь почетное звание колхозницы, которой так любят разбрасываться некоторые эксперты. Неудивительно, что многие идут по пути наименьшего сопротивления и всю жизнь проводят в скучных однотонных нарядах. Но иногда душа все-таки просит чего-то нового — а когда же экспериментировать, если не летом? К счастью, у нас есть Telegram-канал Александра Рогова, где всенародно любимый стилист бесплатно раздает модные советы. Так, на днях он раскрыл, какой принт будет самым актуальным в ближайшие месяцы. По мнению Александра, стоит обратить внимание на «крупный небанальный горох».
Ну а мы добавим, что горох наряду с анималистичными узорами, полоской и клеткой считается одним из вечных принтов на все времена. Так что смело вкладывайтесь в наряды с контрастными кругами: они прослужат вам не один сезон. Главное — обращать внимание на актуальность кроя: модный принт, увы, не украсит ни обтягивающую блузку с рукавом три четверти, ни офисную юбку-карандаш выше колена. Сейчас в тренде свободные летяющие платья и широкие брюки из легких тканей. Лето все-таки! Ну а чтобы не ошибиться, вдохновляйтесь образами из подборки Александра, к которой мы добавили несколько вариантов от себя.