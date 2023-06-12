Главные тренды по солнечным очкам лета 2023 года

Определяемся со стилем и ищем то, что пойдёт именно вам.

© Чемпионат.com

Сегодня солнечные очки являются не только необходимым атрибутом, выполняющим защитную функцию глаз от ярких лучей. С их помощью можно дополнить, завершить аутфит. Они даже могут стать основной деталью образа. Вместе с тем выбрать модель солнцезащитных очков, которая идеально подходила бы к стилю и форме лица, часто оказывается не так просто. Что стоит иметь в виду при покупке главного аксессуара лета?

Видео дня

Важные критерии выбора

1. Комфорт

Первое, на что нужно сделать акцент при выборе подходящей оправы — удобство. Стиль, конечно, важен, но, если очки будут постоянно спадать, а дужки — давить на переносицу, аксессуар доставит массу неудобств. В этом случае стоит отказаться от этого варианта в пользу других моделей. Опирайтесь на свои ощущения при покупке.

2. Защитные свойства

Несмотря на то что солнечные очки стали прерогативой модников, а селебрити часто используют их, чтобы скрыть лицо от поклонников, всё же этот аксессуар предназначен для защиты глаз от ярких лучей. В идеале оправа должна плотно прилегать к лицу. Таким образом, лучи не попадут ни сбоку, ни сверху.

Также стоит обращать внимание на уровни стандартов ультрафиолетовой защиты. Их существует несколько. Например, европейская шкала предполагает шкалу из четырёх степеней защиты, где ноль — полное отсутствие, а цифра 7 — максимум.

3. Качество и цвет линз

При покупке солнечных очков о линзах, как правило, забывают. Тем временем они являются основой. В линзах, не имеющих должного напыления, эффект солнечных очков будет минимальным: они пропустят УФ-лучи и никак не защитят от солнца. Также в них будет нарушен обзор и искажено изображение.

Поэтому, выбирая линзы, обратите внимание на цену — качественные очки не могут стоить дёшево. Как стекло, так и пластик.

Также необходимо учитывать цветовое разнообразие линз. Разные оттенки оказывают разные эффекты.

Серый. Линзы этого цвета имеют самый высокий уровень светопоглощения, снижают яркость лучей. Подходят для вождения машины и занятий спортом на улице при солнечной погоде.

Коричневый. Этот вариант улучшает контрастность изображения, блокируя синюю часть спектра. Он немного искажает цвета. Коричневые линзы часто используют для разных активностей: катания на велосипеде, занятий водными видами спорта, гольфом, рыбалкой.

Жёлтый. Идеальное решение в условиях слабого освещения. Но так же, как и коричневый, приглушает цвета. Линзы подобного цветового решения можно использовать для летних уличных видов спорта. Зимой их часто выбирают сноубордисты и лыжники.

Зелёный. Линзы с этим оттенком препятствуют бликам, при этом сохраняют цвет и контрастность. Их используют для игры в гольф и бейсбол.

Красный. В условиях яркого солнца отлично сохраняют контрастность изображения. Но при этом вызывают цветовое искажение. Так же, как и коричневые линзы, их используют при езде на велосипеде, при занятиях водными видами спорта.

Как найти свою форму?

Механизм создания гармоничной картинки базируется на принципе подобия. Фишка в том, чтобы окружить внешность теми линиями, формами и цветами, которые в ней самой и заложены.

Конечно, всё это не так просто. Тема линейности наиболее полно раскрыта в разработках по типажам Дэвида Кибби и Двин Ларсон. Цвета определяет цветотип. Самая популярная система — 16 колоритов. Чтобы точно знать свои настройки, стоит обратиться к стилисту, который работает по этим системам.

Тем не менее кое-что можно нащупать и самостоятельно. Выбор очков — отличная тренировка, ведь они находятся в непосредственной близости к чертам лица, поэтому и сильно влияют на их восприятие.

Итак, если кратко, то во внешности человека есть два типа линий: острые (угольные) и мягкие (округлые). Чаще всего встречаются их миксы. Если линия преобладает, она больше заметна.

Острота будет читаться в форме носа, уголках глаз, губах (чёткая галочка), подбородке, изломе брови. Плавность тут тоже может быть. Линия редко проявляется абсолютно однозначно. Но, когда она всё-таки выделяется, гармонично будут смотреться именно остроугольные оправы.

Если во внешности преобладают плавные линии, то это будут: мягкие губы (пухлые, без чёткой галочки), нос, линия подбородка; округлые брови и глаза. Здесь, соответственно, гармоничнее впишутся оправы вроде авиаторов. Конечно, будут нюансы, но в целом линии должны стремиться к плавности.

Чаще всего линии смешаны. Если в вашем случае это так — нет явного преобладания — лучше брать комбинированные формы. Например, «кошачий глаз», где есть и округлость, и углы.

Что в тренде этим летом?

В этом году дизайнеры предоставили огромный выбор оправ. Стилягам будет где разгуляться. Хотя консерваторы, особенно мужчины, всё так же могут делать выбор в пользу авиаторов от Ray-Ban.

1. Яркая оправа

Эксцентричные очки доминируют на подиумах и являются идеальным способом добавить сочных красок в любой наряд. Форма при этом может быть любой: от классической – мягкий прямоугольник или «кошачий глаз» – до подчёркнуто-фантазийной.

Если вы не готовы к яркости, модная альтернатива – белые очки. Будучи столь же универсальным, что и чёрный, этот цвет делает оправу по-настоящему заметной. Почти как если бы это был неоновый оттенок. В то же время белый сочетается с любой летней одеждой.

2. Стиль Барби

Розовый цвет не первый сезон покоряет подиумы. Пока мир готовится к премьере долгожданного фильма о Барби и к буму этого цвета, дома моды, например, Valentino, сыграли на опережение. Они активно используют ярко-розовый цвет во всём, в том числе – для оправ очков.

Формы аксессуаров разнообразные: от простых прямоугольных до игривых сердец и бабочек. Дизайнеры хотят, чтобы фанаты могли представить себя в образе самой любимой куклы в мире.

3. Цветные линзы

В этом сезоне у нас есть реальный шанс увидеть мир буквально через розовые очки. Цветными этим летом будут и оправы, и стёкла. Не только розовые, но и оранжевые, жёлтые, красные, синие или зелёные. Цветные линзы могут стать смелым акцентом или дополнить актуальный монохромный образ, если они будут в тон одежды.

4. Стиль 70-х

Мода циклична и всегда возвращается. В этом сезоне трендовыми станут очки из 70-х – с огромными массивными оправами. Это могут быть классические авиаторы или мягкая прямоугольная форма. Особого внимания в этом сезоне заслуживают большие круглые очки.

Выбирайте крупную оправу в тёплых землистых оттенках. Если вы ищете облегчённый вариант, обратите внимание на металлики серебристого или золотого цвета. Особенно модными становятся очки классического черепахового окраса.

5. Спортивный стиль

Теперь, когда спортивная одежда стала базовым атрибутом в нашем гардеробе, не приходится удивляться, что эта стилистика отразилась и в тенденциях очков. Солнцезащитные очки а-ля гонщик, с зеркальными линзами, переживают возрождение. Всё благодаря тренду на стилистику 2000-х.

Помимо актуальности, такие очки являются одним из лучших вариантов защиты для глаз, поскольку периферические линзы блокируют свет и вредные боковые лучи. Если вы хотите выглядеть особенно модно, выберите спортивные очки с монолинзами, похожие на те, что носят горнолыжники.

6. Прямоугольные оправы

Ещё одна ретроспектива миллениума — солнцезащитные очки прямоугольной формы, которые популярны уже несколько сезонов. Оправа органично впишется и в ретростиль, и в современный образ. Стоит лишь выбрать актуальный цвет и материал.

7. Угловатый кошачий глаз

«Кошачий глаз» — это классика в мире солнцезащитных очков, часто отсылающая нас к винтажными стилям. В этом году она получила новое угловатое исполнение. С перевёрнутыми сторонами и негабаритными размерами такие очки в равной степени выглядят как в стиле «ретро», так и футуристично. Выбирайте модели в классических тонах: чёрный и черепаховый, чтобы оставить акцент на этой необычной форме.