Стилист Савицкая назвала 13 антитрендов лета-2023

Любая девушка желает выглядеть стильно, особенно летом, когда есть возможность красоваться в открытых нарядах. Но даже самая, на первый взгляд, небольшая деталь может испортить образ и сделать его антитрендовым.

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Каких ошибок при выборе одежды необходимо избегать, рассказала «ФедералПресс» стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая.

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«Первый антитренд – узкий брючный костюм. Он смотрится совершенно ненатурально. Второй – юбка-солнце или полусолнце. Стоит забыть про такой покрой, особенно в длине мини и в районе колена, ведь он вышел из моды несколько нет назад», – поделиласть специалист.

Еще одна юбка, которая, по мнению Савицкой, является «жутким моветоном» в настоящее время, – годе. Четвертый антитренд – футболка в облипку. Многие думают, что у них есть отличная облегающая вещь, но такой вариант – пережиток прошлого.

«Футболки с «интересным» принтом – цветочки, аппликации, вставки из кружева, ныне абсолютно устаревший вариант. Необходимо отказаться от них в пользу более простых и лаконичных вариантов», – добавила стилист.

Шестой антитренд – джинсовая юбка на уровне колена. Модель из такой ткани до сих пор в моде, но для стильного образа следует выбирать макси. Платье со спущенными плечами на резинке окружающие тоже точно не оценят – это вышло из моды. То же касается обуви на танкетке. Девятый – футболка со стразами, особенно крупными. Сейчас такое совершенно неактуально. Возможно, когда-то блестки вернутся в моду в другом крое и иных вариациях, но не в ближайшее время.

«Десятый антитренд – жакет с укороченными рукавами. Одиннадцатый – кружевные топы. Большинство магазинов убрали такое из продажи, вот и девушкам необходимо убрать», – сказала собеседница.

Если у девушки есть косуха, ей стоит проверить актуальность куртки – в настоящее время в тренде только объемный oversize.