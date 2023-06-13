Стилист Савицкая назвала 13 антитрендов лета-2023

Стилист Савицкая назвала 13 жутких антитрендов лета-2023
Любая девушка желает выглядеть стильно, особенно летом, когда есть возможность красоваться в открытых нарядах. Но даже самая, на первый взгляд, небольшая деталь может испортить образ и сделать его антитрендовым.
Каких ошибок при выборе одежды необходимо избегать, рассказала «ФедералПресс» стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая.
«Первый антитренд – узкий брючный костюм. Он смотрится совершенно ненатурально. Второй – юбка-солнце или полусолнце. Стоит забыть про такой покрой, особенно в длине мини и в районе колена, ведь он вышел из моды несколько нет назад», – поделиласть специалист.
Еще одна юбка, которая, по мнению Савицкой, является «жутким моветоном» в настоящее время, – годе. Четвертый антитренд – футболка в облипку. Многие думают, что у них есть отличная облегающая вещь, но такой вариант – пережиток прошлого.
«Футболки с «интересным» принтом – цветочки, аппликации, вставки из кружева, ныне абсолютно устаревший вариант. Необходимо отказаться от них в пользу более простых и лаконичных вариантов», – добавила стилист.
Шестой антитренд – джинсовая юбка на уровне колена. Модель из такой ткани до сих пор в моде, но для стильного образа следует выбирать макси. Платье со спущенными плечами на резинке окружающие тоже точно не оценят – это вышло из моды. То же касается обуви на танкетке. Девятый – футболка со стразами, особенно крупными. Сейчас такое совершенно неактуально. Возможно, когда-то блестки вернутся в моду в другом крое и иных вариациях, но не в ближайшее время.
«Десятый антитренд – жакет с укороченными рукавами. Одиннадцатый – кружевные топы. Большинство магазинов убрали такое из продажи, вот и девушкам необходимо убрать», – сказала собеседница.
Если у девушки есть косуха, ей стоит проверить актуальность куртки – в настоящее время в тренде только объемный oversize.
Вещь в облипку, по фигуре или приталенную, Савицкая настоятельно рекомендовала убрать подальше. И, наконец, тринадцатый антитренд – ажурные сапоги. Они, по словам стилиста, ни в коем случае не должны быть на улицах городов. Их необходимо убрать подальше и посоветовать своим друзьям сделать так же, заключила эксперт. Ранее «ФедералПресс» писал о том, какую обувь выбрать на лето. Стилист рассказала о трендовых и классических вариантах.