Как столичные дизайнеры одежды покоряют восточный рынок

11 июня в России отметили профессиональный праздник — День работников легкой промышленности.

© Вечерняя Москва

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснял, как руководители столичных швейных фабрик адаптировались к последствиям санкций и какие перспективы у отрасли.

Видео дня

Руководитель швейного цеха в Москве Светлана Федосеева подгибает нижний срез черной футболки и располагает его под прозрачными лапками распошивальной машины. При нажатии на педаль устройства иглы, расположенные над тканью, начинают двигаться вверх и вниз, делая стежок за стежком. Пара минут — и двухигольный широкий плоский шов готов. Светлана кладет футболку на стопку к остальным и начинает работать над следующей.

— Материал, из которого мы шьем спортивные футболки в разной цветовой гамме, — это хлопок с небольшим содержанием эластана, — рассказывает руководитель столичного швейного цеха.

Сейчас работники Светланы Федосеевой выполняют заказы для трех отечественных брендов. Для них они шьют не только футболки, а еще спортивные брюки и толстовки. Иногда в качестве материала для своих изделий они используют футер и кулирку.

— Материалы для нашего производства привозят в основном из Турции, — добавляет она. — Важно отметить, что проблем с поставками у нас нет.

Светлана Федосеева руководит швейным цехом около восьми лет, считает, что у России большой потенциал в сфере легкой промышленности.

— Сейчас активно налаживается сотрудничество между отечественными брендами и швейными мастерскими, — рассказывает Светлана. — После ухода европейских брендов с российского рынка объемы производства швейных мастерских заметно увеличились. Если говорить про нас, то в месяц мы изготавливаем до пяти тысяч футболок.

Владелец швейного производства Павел Морозов тоже видит большие перспективы в развитии отечественной легкой промышленности.

— На самом деле уход европейских брендов только простимулировал отечественный рынок легкой промышленности, — сообщает Павел Морозов. — Например, за последние два года швейные фабрики открыли 24 моих ученика, которые сейчас успешно работают над заказами российских брендов.

Наши производители способны заменить практически все виды одежды, которые раньше поставляли иностранные компании, считает Павел Морозов.

— Исключение — нижнее белье, преимущественно женское, а также пиджаки. Поскольку шить их довольно сложно, — рассказывает он. Как и европейские, российские дизайнеры работают с разными типами тканей, что позволяет удовлетворить все запросы аудитории.

— Если говорить про трикотажное полотно, это: футер, кулирка, рибана и кашкорсе. Их производят некоторые компании в Узбекистане, которые имеют свои представительства в России. Курточные ткани изготавливают в Китае. Проблем с поставками из Поднебесной нет, — говорит Морозов. — Разумеется, есть небольшие сложности с поставкой европейских тканей, например для свадебных платьев. Но такие полотна можно закупить в Турции.

Продукция отечественных дизайнеров становится популярна и за рубежом.

— Есть примеры отечественных брендов, которые вышли на рынок в Дубае, — говорит Павел Морозов.

На фоне геополитической обстановки отечественные производители начали ориентироваться на азиатский рынок. Наши дизайнеры нередко участвуют в фестивалях Дальнего Востока, чтобы презентовать свои изделия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ