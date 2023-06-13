Модель Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли снялась для бренда Tiffany&Co
Возлюбленная Джейсона Стетхэма модель Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом новой коллекции ювелирных украшений бренда Tiffany&Co. Об этом сообщает издание Hello.
Модель Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли стала новым амбассадором бренда Tiffany&Co. В социальных сетях уже появилась рекламная кампания коллекции высокого ювелирного искусства Blue Book 2023 с ее участием.
Дизайн новой коллекции посвящен французскому ювелирному дизайнеру Жану Шлюмберже и его увлечению морем.
Газета.Ru
"Коллекция будет выходить в два этапа в течение 2023 года с различными темами, олицетворяющими водную стихию", — пояснил бренд.
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