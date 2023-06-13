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Модель Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли снялась для бренда Tiffany&Co

Возлюбленная Джейсона Стетхэма модель Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом новой коллекции ювелирных украшений бренда Tiffany&Co. Об этом сообщает издание Hello.

Рози Хантингтон-Уайтли снялась для бренда Tiffany&Co
© @rosiehw

Модель Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли стала новым амбассадором бренда Tiffany&Co. В социальных сетях уже появилась рекламная кампания коллекции высокого ювелирного искусства Blue Book 2023 с ее участием.

Дизайн новой коллекции посвящен французскому ювелирному дизайнеру Жану Шлюмберже и его увлечению морем.

Газета.Ru

"Коллекция будет выходить в два этапа в течение 2023 года с различными темами, олицетворяющими водную стихию", — пояснил бренд.

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