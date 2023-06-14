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Freywille создали новую ювелирную коллекцию, посвященную Боттичелли

Команда дизайнеров Freywille посвятила коллекцию украшений и часов великому художнику Сандро Боттичелли. В новом мотиве горячей эмали интерпретируется всемирно известный шедевр "Рождение Венеры".

Freywille создали ювелирную коллекцию, посвященную Боттичелли
© Российская Газета

Созданная в 1486 году работа «Рождение Венеры» Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, известного как Сандро Боттичелли, — одно из самых выдающихся произведений эпохи Возрождения. Венера с этой картины стала вневременным символом эстетики и красоты.

На картине Венера, богиня любви, стоит скромно на ракушке, будучи вынесенной на берег Зефиром, богом западного ветра. Одна из богинь времён года стоит наготове с накидкой, чтобы одеть новорожденную богиню.

Российская Газета

Со временем лак стал затемнять картину: его слои становились всё более непрозрачными, скрывая детали и реальные цвета от взгляда зрителей. Тщательная реставрация, завершившаяся в 1987 году, аккуратно сняла верхний слой, открыв мягкие жемчужные цвета, которые художник наносил на полотно.

Что касается лица главной героини картины - это лицо Симонетты Каттанео де Веспуччи. Названная самой красивой женщиной Флоренции и даже самой красивой женщиной эпохи Возрождения, она стала музой, вдохновлявшей Боттичелли: именно она изображена на картинах «Рождение Венеры» и «Весна».

Российская Газета

Когда художник умер в 1510 году, он был похоронен рядом с этой замужней аристократкой, к которой питал неразделенную любовь.

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