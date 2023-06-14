Тренды лета-2023

Самые модные на текущий момент цвета, фактуры, фасоны.

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Мода часто меняется с безумной скоростью, но в этом сезоне она, похоже, решила сохранить верность тенденциям. Итак, текущим летом стоит носить

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Неоновые цвета

Вспоминаем девяностые и облачаемся в пронзительно-синий, огненно-красный, ну, или хотя бы делаем яркий салатовый маникюр.

Природные оттенки

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Зелёный, коричневый, серый — наше всё. С их помощью можно создать любой образ — и уличный, и романтический, и деловой.

Total black

Конечно, в жару выходить на улицу во всём чёрном не нужно — этот цвет притягивает солнечные лучи. Но для вечерней прогулки по городу, похода в театр или клуб лаконичный чёрный будет как нельзя кстати.

Нежные оттенки

Голубой, мятный, жёлтый, лавандовый подойдут для создания романтических и повседневных образов. Упомянутые цвета в нарядах уместны в любое время суток, в любой обстановке и... в любом возрасте!

Стиль Барби

В преддверии выхода фильма "Барби" в прокат самое время освежить воспоминания о легендарной кукле. Позвольте себе окунуться в атмосферу детства — розовый цвет, милые аксессуары, блёстки и стразы — сделают вас приметной в любой толпе этим летом.

Ретро-романтика

Банты, рюши, оборки и цветочный принт — всё это поможет привнести в летний образ лёгкость и женственность. Особенно сильно этого хочется сейчас, в сложное время, в вечной гонке за успехом, в которой каждый норовит быть деловым и строгим.

Нормкор

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Простота всегда в моде. Джинсы, футболки, безразмерные худи, видавшие виды кеды — почему бы и нет?

Широкие брюки

Посадка и фасон не важны, главное — ширина штанин. Эта деталь гардероба позволит вам ощущать свободу и комфорт, где бы вы ни находились.

Топы с корсетами

В качестве элемента вечернего или клубного образа такой топ будет вполне уместен. Похвастайтесь своей тонкой талией, летом это позволительно.

Макси

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Платья и юбки, достающие до лодыжек, делают образ загадочным и позволяют не путаться ногами в складках одежды.

Силуэтные платья/костюмы

Ещё одна возможность продемонстрировать свою красоту — купить платье или костюм (блузка + юбка), повторяющие все изгибы тела. Но не стоит пренебрегать примеркой перед покупкой — убедитесь, что вещь сидит на вас идеально, как вторая кожа.

"Рыбацкие" сандалии