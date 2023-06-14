Как носить белую рубашку, чтобы не выглядеть скучно

Белая рубашка будет в тренде вечно. Это одно из самых разумных и долгосрочных вложений в гардероб.

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С учетом этого не лишним будет изучить как можно больше способов стилизовать эту вещь.

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Модными идеями с «Вечерней Москвой» поделилась дизайнер Валерия Антонова.

Деловой

Белая рубашка и пиджак являются классической комбинацией, которая может быть стилизована различными способами. Чтобы выглядеть по-деловому, носите белую рубашку полностью застегнутой с брюками или юбкой и пиджаком. Выберите сочетание цветов, которое хорошо согласуется с вашим верхом, например, черный с белым или синим.

Кежуал

Если вы хотите нарядиться в стиле кежуал, то самый простой способ — расстегнуть верхние пуговицы рубашки и надеть поверх нее пиджак в сочетании со свободными джинсами и любой обувью. Можно добавить стильные аксессуары, такие как шарф или брошь, чтобы придать образу индивидуальность.

Кроме того, можно надеть белую рубашку поверх контрастной футболки с короткими рукавами или майки. Затем при желании добавьте пиджак, чтобы создать многослойный образ. Экспериментируйте с различными текстурами и расцветками пиджака и рубашки. Например, можно носить белую рубашку с пиджаком в клетку или полоску.

Вечерний

Попробуйте добавить стильные аксессуары, чтобы придать рубашке утонченность. Например, галстук или шейный платок, повязанный вокруг шеи, может добавить элегантный французский шарм. Также можно надеть стильное колье или брошь для дополнительного акцента.

Для создания вечернего образа можно сочетать белую рубашку с блестящими деталями. Например, можно надеть блестящий жакет или жилет поверх рубашки, чтобы внести нотку роскоши. Кроме того, можно выбрать юбку или брюки с блестящими вставками или вышивкой.

Обязательно дополните образ обувью — элегантными туфлями на высоком каблуке, босоножками с пайетками или сапогами на высоком каблуке.

Оригинальный

Вместо традиционного способа застегивать рубашку на все пуговицы попробуйте завязать ее спереди. Расстегните верхнюю часть и завяжите концы в узел или бант. Это придаст вашему образу небрежную непосредственность и смелость.

Или создайте ультрамодный образ, открыв плечи. Расстегните верхнюю часть рубашки и спустите ее с плеч, чтобы продемонстрировать красивые линии ключиц. Можно оставить верхнюю пуговицу застегнутой для более структурированного вида или полностью расстегнуть рубашку для создания свободного образа.

Хэндмейд

Если у вас есть возможность, измените форму нижнего края рубашки, обрезав ее на разных уровнях. Это придаст ей современный и авангардный вид.