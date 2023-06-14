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Названа визуально старящая одежда

Стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам визуально старящую одежду. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Названа визуально старящая одежда
© Lenta.ru

По словам специалистки, ухудшить внешний вид женщин старше 40 лет способны предметы гардероба неподходящего размера. Подобные вещи могут добавить объем телу либо подчеркнуть морщины на коже. В то же время эксперт внесла в список вышедшие из моды наряды, а также мини-юбки и топы.

«Высокие каблуки и туфли на платформе, например, могут быть неудобными и добавить вам лишних лет. Лучше выбирать обувь на невысоком каблуке или совсем без него, которая будет подчеркивать вашу женственность», — добавила собеседница издания.

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