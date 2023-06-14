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Русский музей и бренд ZARINA представляют совместную коллекцию

Русский музей и бренд ZARINA представляют совместную коллекцию, вдохновленную полотнами русских художников конца XIX – первой половины XX века.

Русский музей и бренд ZARINA представляют совместную коллекцию
© Antenna Daily

На протяжении всей истории мода вдохновляется окружающим миром и творчеством, а художники отражают модные тенденции своего времени. В рамках празднования 125-летия со дня своего открытия Русский музей совместно с брендом ZARINA выпустили эксклюзивную коллекцию.

В коллаборации представлены футболки из хлопка, серьги, атласные платки и шопперы с изображениями произведений известных мастеров из собрания Русского музея. В их числе работа Казимира Малевича «Яблоня в цвету», Бориса Кустодиева «Цветущая глициния» и Константина Коровина «На берегу моря», Михаила Демьянова «Цветник».

Нежность и разнообразие цветочной темы придают особый шарм лаконичным изделиям, наполняя женские образы красотой и изысканностью.

Лицом лимитированной коллекции на фотосессии в Летнем саду стала сотрудник музея Евгения Сероусова.

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