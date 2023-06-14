Стилисты назвали самый модный фасон этого лета
Редакторы thevoicemag.ru собрали несколько самых лучших моделей русалочьих платьев.
Такой фасон отличается обилием рюш и пайеток, цветами морской палитры, длиной макси.
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Подобная длина будто бы создаёт тот самый русалочий хвост. Однако есть и мини-платья, они идут в комплекте с пышными оборками.
runews24.ru
Ещё один элемент mermaidcore – это наличие прозрачных элементов и воздушности.
runews24.ru
Также следует обратить внимание на ассиметричные вырезы.
runews24.ru
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