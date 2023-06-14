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Стилисты назвали самый модный фасон этого лета

Редакторы thevoicemag.ru собрали несколько самых лучших моделей русалочьих платьев.

Стилисты назвали самый модный фасон этого лета
© runews24.ru

Такой фасон отличается обилием рюш и пайеток, цветами морской палитры, длиной макси.

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Подобная длина будто бы создаёт тот самый русалочий хвост. Однако есть и мини-платья, они идут в комплекте с пышными оборками.

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Ещё один элемент mermaidcore – это наличие прозрачных элементов и воздушности.

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Также следует обратить внимание на ассиметричные вырезы.

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