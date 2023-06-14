Стилист Рогов назвал россиянам главные тренды лета 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам главные тренды лета 2023 года. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, который насчитывает более 131 тысячи подписчиков.

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По словам эксперта, в текущем сезоне актуальны кожаные куртки, джинсы и майки-алкоголички. Также в список вошли жилеты и платья-комбинации.