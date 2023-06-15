Как носить джинсовку летом: 5 модных идей

Жакет из денима станет отличной частью базового гардероба.

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Джинсовая куртка — отличный вариант для летних вечеров: в ней не жарко, а от ветра она защищает отлично. А еще куртку можно сделать акцентом в стильном, модном образе.

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Джинсовка с ремнем

Трендовый аксессуар поможет сделать даже надоевшую куртку снова стильной и привлекательной. Самые популярные варианты этого сезона: ремень-цепочка, плетеный пояс или грубый широкий ремень.

Кроме того, такой способ подчеркнет женственную фигуру и сделает силуэт привлекательным.

Джинсовка с денимом

Возврат трендов 90-х диктует свои правила: сочетание джинсовой куртки с юбкой или брюками из той же ткани выглядят сейчас актуальным, как никогда. Цвет может и не совпадать, но одинаковые по оттенку предметом гардероба смотрятся особенно стильно. Дополнить такой наряд стоит яркими аксессуарами, можно надеть кепку, браслеты, приколоть к куртке брошь.

Джинсовка с платьем

Это сочетание всегда казалось классикой, но в этом сезоне особенно актуальны контрастные сочетания: джинсовка в спортивном стиле и элегантное или романтичное платье — комбинация из атласа или летящий наряд с юбкой миди.

Так образ смотрится современным и расслабленным, но при этом не теряет женственности и романтичности.

Джинсовка вместо блузки

Для такого варианта подойдет приталенная, короткая джинсовка. Ее нужно застегнуть на все пуговицы, кроме верхней, и надеть с юбкой А-силуэта. Наряд подойдет для прохладной летней погоды. Особенно эффектно вариант смотрится с босоножками на небольшом каблуке и сумкой через плечо.

Джинсовка с классическими брюками

Настоящий тренд весны и лета этого года. Низ может выбрать нейтральных оттенков, а куртка — классического синего или более сдержанного черного. Заменив денимом жакет, вы создадите стильный, расслабленный образ, который все же отлично впишется даже в деловой дресс-код.

Однако в этом случае нужно тщательно подойти к выбору обуви: откажитесь от кроссовок, а вместо них наденьте классические босоножки или лоферы, чтобы уравновесить наряд.

Джинсовка с шортами и топом