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Ирина Шейк вышла на подиум в платье из тюля и бандажных лент

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе ретейлера LuisaViaRoma, организованного британской версией издания Vogue. Об этом сообщает Daily Mail.

Ирина Шейк вышла на подиум в платье из тюля и бандажных лент
© Globallookpress

37-летняя Ирина Шейк стала звездой шоу «Иконы подиума», которое прошло 14 июня на площади Микеланджело во Флоренции. Главной темой показа стали модные течения последних 50 лет — от панк-рока 70-х и спортивной одежды 80-х до минимализма 90-х и роскоши нулевых. Модель вышла на подиум в мерцающем черном платье в пол из полупрозрачного тюля и бандажных лент и туфлях на высокой платформе. Муза дизайнера Риккардо Тиши собрала волосы в гладкий пучок и сделала яркий макияж с акцентом на блестящие тени и красную помаду.

Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помимо Ирины Шейк в показе приняли участие такие легенды подиума, как Наталья Водянова, Наташа Поли, Стелла Максвелл и Винни Харлоу, а также модели plus-size Эшли Грэм и Палома Эльсессер, Мариякарла Босконе и Виктория Черетти.

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