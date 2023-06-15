Ирина Шейк вышла на подиум в платье из тюля и бандажных лент

37-летняя Ирина Шейк стала звездой шоу «Иконы подиума», которое прошло 14 июня на площади Микеланджело во Флоренции. Главной темой показа стали модные течения последних 50 лет — от панк-рока 70-х и спортивной одежды 80-х до минимализма 90-х и роскоши нулевых. Модель вышла на подиум в мерцающем черном платье в пол из полупрозрачного тюля и бандажных лент и туфлях на высокой платформе. Муза дизайнера Риккардо Тиши собрала волосы в гладкий пучок и сделала яркий макияж с акцентом на блестящие тени и красную помаду.