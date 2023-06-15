Названы модные наряды для жаркой погоды
Стилистка Лирия Холдина перечислила модные наряды для жаркой погоды.
Чтобы создать комфортный образ для жаркой погоды, стилистка Лирия Холдина посоветовала выбирать предметы гардероба пастельных оттенков. Они удачно сочетаются друг с другом и хуже поглощают тепло, чем вещи темных цветов.
Помимо этого, эксперт отметила, что стоит обратить внимание на белую одежду. А наряды следует составлять из данных изделий одного тона.
В "модный" список вошли предметы гардероба свободного кроя, например удлиненные костюмные шорты из хлопка со стрелкой или защипами в сочетании с льняной рубашкой, а также вещи из дорогих фактурных тканей, в том числе шелка. Об этом пишет Lenta.