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Названы модные наряды для жаркой погоды

Стилистка Лирия Холдина перечислила модные наряды для жаркой погоды.

Названы модные наряды для жаркой погоды
© Vse42.ru

Чтобы создать комфортный образ для жаркой погоды, стилистка Лирия Холдина посоветовала выбирать предметы гардероба пастельных оттенков. Они удачно сочетаются друг с другом и хуже поглощают тепло, чем вещи темных цветов.

Помимо этого, эксперт отметила, что стоит обратить внимание на белую одежду. А наряды следует составлять из данных изделий одного тона.

В "модный" список вошли предметы гардероба свободного кроя, например удлиненные костюмные шорты из хлопка со стрелкой или защипами в сочетании с льняной рубашкой, а также вещи из дорогих фактурных тканей, в том числе шелка. Об этом пишет Lenta.

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