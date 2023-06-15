Образы из сериала про 1990-е, которые актуальны и сегодня

Многие ностальгируют по стилю конца прошлого века. Но где, как не в кино можно полностью прочувствовать модную атмосферу той эпохи? На примере сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», мы разобрали самые знаковые элементы в одежде 90-х годов в России.

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В 1990-е годы в России не только политика, но и мода начала кардинально меняться. После долгих запретов и ограничений постсоветское общество ненасытно наслаждалось свободой, что проявлялось и в одежде. Люди были октрыты к новыми тенденциям западной моды и принимали с большим удовольствием яркие цвета, громкие принты, одежду без гендерных границ. За вещами буквально охотились: долго стояли в очередях, чтобы найти те самые «варёнки», иностранцев в брендовых вещах постоянно «утюжили», а если кому-то понравились ваши кроссовки — их могли снять с вас прямо на улице.

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Смотря на старые фотографии, мы сразу же сможем понять, что дело было в 90-е годы: люди будут одеты в спортивные или джинсовые костюмы, на голове — начёс, а на лице — яркий и дерзкий макияж. Были популярны пёстрые свитеры с орнаментом в виде геометрических фигур или хаотично расположенных рисунков и ломаных линий. Такой свитер можно надеть с широкими однотонными или с «бананобразными» брюками в цвет какой-нибудь из фигур или же просто с прямыми джинсами, как это делает Саша Рябинин (Егор Губарев).

Вообще, джинсовая одежда — это одна из самых желанных вещей в 90-е годы среди молодёжи. Это то, за чем можно было отстоять день в очереди в магазине, причём неважно, будет ли это куртка, рубашка, юбка или же те самые популярные и почти неснимаемые джинсы-варёнки. Чем больше джинсЫ, тем лучше. Это актуально и сейчас: образ «тотал деним» стал главным трендом 2023 года.

Джинсовые сумки, панамы, топы, однотонные костюмы из цветной джинсы или же куртки в стиле пэчворк сегодня можно носить по тому же методу, что и в 90-е: «чем больше, тем лучше». Илья (Фёдор Рощин) почти не снимая носит светлую джинсовую куртку, причём носит его с еще одним знаковым для 90-х элементом — фанатской футболкой какой-нибудь рок-группы, у Ильи это футболка с Nirvana.

Спортивный костюм, кажется, был в конце 20 века почти у каждого в шкафу. Это были турецкие шуршащие штаны и олимпийки ядовитых цветов: фиолетового, зелёного, розового, с различными кислотными вставками и приятной хлопчатобумажной подкладкой. Их носили, что называется, и в пир, и в мир — тогда можно было в спортивном костюме и по грибы, и на урок физкультуры, и на дискотеку вместе с лакированными туфлями. Однако некоторые такие костюмы было не достать, например, не шуршащий, а мягкий, благородный и заветный Adidas был не у всех. Женя (Валентина Ляпина) и Вова (Егор Абрамов) часто надевают куртки от таких костюмов.

У Жени это бирюзовая с яркими жёлтыми, розовыми и фиолетовыми вставками, которую она носит с бордовой бейсболкой, а у Вовы — более спокойная расцветка — коричневая с бежевыми вставками во втором сезоне и тёмно-жёлтая олимпийка в первом сезоне. Кстати, спортивный костюм он надевает даже на концерт группы «Агата Кристи».

Конечно, сейчас именно такие костюмы никто не носит, особенно на какие-то мероприятия, если это не собрание «организованной группировки». Однако спортивный стиль и направление спорт-шик со спортивными платьями, гетрами, оверсайз худи и всем тем, что ассоциируется с комфортной и минималистической одеждой, — сейчас актуально.

Кожаная куртка, кажется, и не выходила из моды с 90-х годов. Конечно, не в любом виде и цвете. Косухи, оверсайз, с потёртостями, из толстой коричневой и чёрной кожи — сейчас в моде и могут носиться с юбками, джинсовыми вещами да и вообще почти со всем, чему душе угодно, а вот укороченные, приталенные и из тонкой кожи стали антитрендом.

Алик «Афганец» (Юра Борисов), например, носит коричневую кожаную куртку с резинками на рукавах и внизу. Он сочетает её с прямыми штанами зелёного цвета и, конечно, с кедами заветного Adidas. Его девушка Эльза (Ангелина Стречина) также носит кожаные вещи — косуху в сочетании с грубыми большими ботинками и мини-юбкой.

Люди, чья молодость пришлась на более ранние годы, тоже хотели одеваться модно, но в более классическом стиле. Рубашки с рюшами, жакеты с объёмными рукавами, плиссированные юбки носит Надя Рябинина (Ксения Каталымова).