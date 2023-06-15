Модные модели джинсов лета-2023

Разбираем тенденции для женщин и мужчин.

© Unsplash

Джинсы были и продолжают оставаться нашим любимым предметом гардероба. Брюки из денима есть почти у каждого. Это то, что объединяет, несмотря на разные вкусовые пристрастия.

Видео дня

С годами любовь к джинсе у дизайнеров становится только крепче. Несмотря на различия форм, цветовых решений, почти в каждой коллекции присутствует деним. Оно и понятно: более практичной, универсальной и удобной одежды не найти. Сложно представить, что когда-то этого предмета гардероба не было. Когда же джинсы появились и как им удалось так упрочить свои модные позиции?

Как появились джинсы?

Первые джинсовые брюки получили большую известность в XIX веке. Одежда предназначалась для рабочих заводов, шахт и ковбоев. Изобрёл так называемые «синие джинсы» портной Джейкоб Дэвис в 1871 году. После совместно с торговцем Леви Страуссом они запатентовали идею и права на лаконичные и удобные брюки. Именно отсюда берёт своё начало история бренда Levis.

Чемпионат.com

Начиная с 1950-х годов джинсы получают бешеную популярность в молодёжной среде и выходят за рамки одежды для рабочих. Их начинают носить представители различных субкультур: сначала хиппи, а позже — панки и рокеры.

С тех самых пор джинсы не сдают позиций. За 150-летнюю историю они пережили самые разные воплощения: от широких до узких, от лаконичных до декорированных и рваных. Да и с цветом каких только вариаций не было! Какие же модели актуальны сегодня?

Какие джинсы в тренде?

Модные дома любят обращаться к прошлому и ностальгировать, создавая ретрообразы. В нынешнем сезоне доминирует отсыл к нулевым и 90-м.

Но, так как в точности копировать модели многолетней давности скучно, дизайнеры стараются внести современные штрихи. Например, к широким мешковатым моделям добавляют накладные карманы, а клёш дополняют разрезами на брючинах.

В целом коллекции сезона-2023 не имеют одной направленности. Минималистичная классика в них сочетается с рэперским оверсайзом и буйством красок. Дизайнеры не боятся экспериментировать с цветом, яркими деталями и принтами. И вы решайтесь! Всё-таки на дворе лето.

Светлана Малышева, женский персональный стилист, имидж-консультант: Независимо от сезона, одержимость моды джинсой непоколебима. Если раньше модели из этого материала считались повседневными, то сегодня в дениме можно и на вечеринку отправиться.

Самое главное — знать, какие варианты сегодня актуальны, а что лучше до поры оставить.

Летом дизайнеры предлагают полностью одеться в джинсовый монохром. Это может быть костюм из одного материала или сочетание верха и низа разных цветов. Отдельного внимания заслуживают комбинации отличающихся оттенков джинсы в одном образе. Это может воплотиться в сочетании разных предметов гардероба, но также встречаются и изделия, где уже заложена подобная комбинаторика. Такие джинсы выглядят так, будто перед нами хендмейд. Вот вам и первая актуальная модель — изделие а-ля пэчворк.

7 трендовых моделей джинсов для женщин

1. Пэчворк

Техника лоскутного шитья добралась до трендов в джинсовых моделях. Интересные решения предлагают дизайнеры для любителей хендмейда и сторонников экологичного образа жизни. Заплатки, лоскутки можно добыть, распоров старые брюки. Новые от такого апгрейда лишь выиграют!

2. Низкая посадка

Чемпионат.com

Излюбленная заниженная талия нулевых снова в моде. Но есть разница — актуальные джинсы 2023 не должны обтягивать фигуру. Это то, что принципиально отличает их от моделей миллениума. Отличным вариантом будет сочетание джинсов низкой посадки с укороченным топом.

При выборе таких брюк стоит учесть важную деталь. Обладательницам пышных форм лучше не экспериментировать с подобным кроем. Безопаснее выбрать джинсы со средней посадкой.

3. Высокая посадка

Наравне с вернувшимися в модный гардероб джинсами с низкой талией остаются популярны брюки с высокой посадкой. Дизайнеры не хотят отказываться от этих моделей из-за множества достоинств. Деним подчёркивает фигуру, скрывает недостатки и подходит любимым девушкам. Дамам с небольшим ростом джинсы с высокой посадкой помогают визуально вытянуть силуэт.

4. Мешковатые варианты

Джинсовые тенденции уже не первый сезон склоняются к более свободной и непринуждённой посадке. Это может быть и расслабленный клёш, и двухцветные (штанины разных оттенков) багги, собирающиеся внизу гармошкой. Палаццо — классика жанра свободного кроя.

Отметим, что мешковатая форма больше подойдёт для повседневных образов. Ткань здесь чаще всего не слишком плотная. Отлично подходит для прогулок и свободного времени. А вот в офис лучше брать что-то построже.

Кстати, джинсам скинни можно сказать до свидания. Если верить тренд-аналитикам, они вам ещё долго не понадобятся.

5. Карго

Чемпионат.com

Если вы хотите выбрать одну модную тенденцию на этот сезон, смело делайте ставку карго. Когда-то модель брюк с накладными карманами считалась экипировкой военных и рабочих, но теперь всё изменилось. Карго — безусловный тренд. Сочетать такую модель можно даже с жакетом и туфлями на шпильке. Чем больше карманов, тем лучше.

6. С разрезом

Это модель для девушек, которые любят эксперименты. Разрезы по бокам корректируют фигуру, удлиняют силуэт, придают стройности. Но, используя этот микротренд, стоит прочувствовать, где проходит тонкая грань между изыском и дурным тоном.

Разрезы, расположенные симметрично, могут быть совмещены с потёртостями и находиться как сбоку, так и спереди.

7. Цветные модели

Помимо привычных синих, голубых, серых, в этом сезоне будут актуальны яркие джинсы. Дизайнеры предлагают сиреневые, зелёные оттенки, эффект омбре. Особенно актуальные оттенки — салатовый, розовый, изумрудный. Также не забывайте про идеальный летний вариант — белые джинсы из лёгкой ткани.

5 трендовых моделей джинсов для мужчин

Динара Фазулзянова, персональный стилист: Мужские джинсовые тренды в этом сезоне схожи с женскими. Стиль определяет свободный прямой крой с лёгкой небрежностью. А вот узкие брючки, получившие популярность несколько лет назад, постепенно уходят с модных подиумов.

1. Широкий, свободный крой

Чемпионат.com

Оверсайз находится на лидирующих позициях в мужском гардеробе. Любовь к свободным формам объясняется комфортом и лёгкостью в носке. К тому же подобные джинсы подойдут обладателям любых фигур. Мужчинам внушительных объёмов они позволят скорректировать силуэт.

С помощью мешковатых широких джинсов можно создать образ «bad boy». Также хорошо будет смотреться их сочетание со спокойным верхом, например, рубашкой.

2. Классика

Джинсы прямого кроя не перестают выходить из моды и продолжают занимать одно из главных мест в мужском гардеробе. Форма брюк не так свободна, как в случае с карго, но при этом она не обтягивает бёдра и оставляет свободу движений. Сочетать классику можно с футболками или рубашками. Это подойдёт как для повседневного, так и для офисного лука.

3. Карго

Разумеется, многокарманные джинсы не могли обойти стороной мужской гардероб. Из него они изначально и пришли.

Здесь снова прослеживается отсыл к нулевым. При выборе таких брюк не важна расцветка. Можно отдать предпочтение любому оттенку: от классического хаки до чего-то яркого. В случае с мужскими карго не стоит бояться, что они будут похожи на спецодежду с накладными большими карманами. Этого и добивались дизайнеры, создавая тренд сезона весна-лето 2023.

4. В стиле гранж

Чемпионат.com

Бунтарский стиль вновь на пике популярности в мужских коллекциях сезона-2023. Трендовыми считаются модели с потёртостями, дырками, заплатками, небрежно обрезанным низом. Если вы не любитель эпатировать публику, то можно отдавать предпочтение менее спокойным моделям, просто пусть в них будет немного небрежности.

5. Зауженные книзу