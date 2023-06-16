Почему одежда пенсионеров стала трендом у молодежи

Пока мир захватывала «тихая роскошь», а в гардеробе каждой юной читательницы Vogue появлялась базовая одежда, пожилые люди оставались верны своему вкусу, сформированному за долгую жизнь.

© Lenta.ru

Удобные брюки и рубашка, сдержанный свитер и легкий плащ, кроссовки и сумка-авоська для ежедневных покупок — казалось бы, ничем не примечательные вещи из бабушкиного шкафа никогда не станут вдохновением для современных дизайнеров и фэшн-блогеров.

Видео дня

Однако мода распорядилась иначе. Как стиль пожилых людей оказался одним из главных трендов сезона и почему знаменитости тратят огромные суммы, чтобы выглядеть как старики, — разбиралась «Лента.ру».

«Ношу тренч, которому столько же лет, сколько мне»

«Пожилые люди не пытаются произвести впечатление. Они одеваются для себя — в соответствии с правилами, которые усвоили за десятилетия жизни. И главное, у них в приоритете — собственный комфорт», — отмечает журналист популярного фэшн-издания Highsnobiety Джейк Силберт.

В течение нескольких предыдущих лет детали elderly people style — так называемого стиля пожилых людей — уже всплывали в мировых трендах. Например, кроссовки dad shoes («папины ботинки»), наподобие модели New Balance 992, начали повязывать на голову косынки на манер российских бабушек.

Но в 2023 году мода стремительно избавляется от ярких цветов, замысловатых аксессуаров и логомании, уступая место осознанному потреблению, тихой роскоши и одежде минималистичного кроя. Составляя клиентам базовый гардероб из однотонных футболок, уютных свитеров и объемных брюк, стилисты неожиданно осознали: все эти вещи — будто из шкафа старших родственников.

Джейк Силберт вспоминает одежду британской актрисы Лили Джеймс на фотографиях папарацци, сделанных в период съемок триллера Relay. «Минимальное количество мейкапа, плащ, сдержанный свитер с V-образным вырезом, свободные брюки. Сначала я подумал: вот из этого и соткано невидимое богатство. А потом присмотрелся и понял, что неправ. Смятая газета под мышкой, трекинговые ботинки… На Джеймс явно был образ в стиле elderly people», — пишет он.

Российский стилист Исмаил Сафиулов тоже отметил расслабленность и простоту в стиле молодежи.

«Начну с себя: вот уже несколько лет я ношу тренч, которому столько же лет, сколько мне самому. Нашел его в шкафу своей бабушки — отличное состояние и потрясающий крой, — рассказывает он. — Темп современной жизни диктует свои условия: свободные брюки, рубашка оверсайз, удобные кроссовки и вместительная авоська — то, что нужно, чтобы сделать тысячу дел за день».

«Возраст стилю не помеха»

Стилисты уверены: стиль пожилых людей пошел от одного из самых распространенных трендов 2022 года — coastal grandmother («бабушка с побережья»). Прошлым летом молодые девушки начали романтизировать домашний уют и примерять на себя образы зажиточных пенсионерок, отдыхающих у моря. Эта тенденция была навеяна персонажами комедий режиссера Нэнси Майерс о зрелых женщинах, проживающих за городом. Они проводят много времени на природе, пьют вино в обед и доказывают зрителям, что возраст — не помеха для новых романов.

Автором самого термина стала блогерша Лекс Николета. Она объяснила, что эстетика «бабушки с побережья» может быть близка любительницам комфорта, кулинарии и расслабленной атмосферы. Неудивительно, что этот стиль быстро захватил социальные сети.

396,4 млн просмотров набрали видео с хештегом coastal gradmother в TikTok.

Так как же выглядит та самая «бабушка с побережья»? Объемная голубая рубашка или сарафан, льняные брюки или шорты, удобные шлепанцы или белые кеды. Соломенная шляпа, солнечные очки и вместительная плетеная сумка. Кашемировый свитер — для вечерних прогулок у моря. Очевидно, что «бабушка с побережья» — идеальная представительница еще одного модного направления — «тихая роскошь».

Lenta.ru

«Путешествуя по городам Европы и США, я часто замечала людей в элегантном возрасте, которые как будто родились с чувством стиля. Для них не составляет труда создать гармоничный комплект из своего гардероба. Просто, но не стандартно, с налетом некого шика, — делится впечатлениями имидж-стилист Анна Калуцкая. — На западе поколения 1960-1980-х годов определенно пропитаны чувством стиля — ими сегодня и вдохновляется молодежь. Тем более в наши дни винтаж в образах очень актуален».

Возвращаясь к эстетике elderly, эксперт отмечает, что одежда в этом стиле может смотреться довольно небрежно на молодых людях. В то же время на пожилых она, напротив, выглядит максимально выигрышно. «Хочется и в России встречать больше людей за 65 лет, которые не забывают, что возраст стилю не помеха», — говорит она.

«Им не нужно самоутверждаться за счет нарядов»

В 2016 году американец Кайл Кивиярви придумал Gramparents — Instagram-аккаунт (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), посвященный повседневной жизни пожилых людей. Фотограф запечатлевал простых жителей Бруклина в продуктовых магазинах и парках, в музеях и общественном транспорте, в кафе и в огороде. Постепенно эстетика страницы привлекла внимание и других пользователей (сегодня на нее подписаны почти 250 тысяч человек), которые начали пополнять коллекцию Кивиярви портретами стариков из разных уголков мира. И хотя Кивиярви даже не предполагал, что однажды его хобби вырастет в собственный модный бренд, он признается: пожилые люди очаровали его именно манерой одеваться.

Их стиль никогда не бывает избыточным или вызывающим, он всегда честен и прост. Мне нравится, что за старой одеждой до сих пор ухаживают. Я обожаю классику, а старшее поколение ее и носит, — Кайл Кивиярви, автор аккаунта Gramparents.

В то же время Кивиярви обратил внимание, что многие пожилые люди стараются идти в ногу со временем, выбирая яркие наряды молодежных брендов вроде Balenciaga и Supreme. Но их образы, несмотря на это, всегда отличаются непринужденностью, «будто одни надели первое, что попалось им под руку». И эта небрежность — главное, что в настоящее время пытаются воссоздать знаменитости и фэшн-блогеры на своих снимках в соцсетях, считает Кайл.

Например, рэперы A$AP Rocky, Tyler the Creator и актриса Дженнифер Лоуренс регулярно появляются на улицах Нью-Йорка в тренчах пастельных цветов, выцветших джинсах и шерстяных свитерах с орнаментом. Они могут позволить себе собрать образ в стиле elderly people из дорогостоящей одежды марок Martine Rose, Goyard и The Row, в то время как представители старшего поколения делают это на протяжении десятилетий без крупных затрат.

«В elderly style можно обойтись без логотипов и роскоши: человек показывает свой достаток и вкус с помощью правильного сочетания цветов и фактур. Как правило, это свойственно возрастным людям, которые обладают житейской мудростью и смотрят на мир сквозь призму опыта. Им не нужно самоутверждаться за счет нарядов», — рассуждает Владимир Казарян, стилист бренда Emka.

Важно понимать, что такое направление в моде — это не только про одежду, но и про особенный взгляд на мир, желание быть в гармонии с ним и самим собой. Именно поэтому молодые поколения с большим энтузиазмом перенимают elderly style.

С ним соглашается Александр Кузиков, главный стилист и креативный директор интернет-магазина Shopping Live. По его мнению, общество начало осознавать, что стиль не зависит от возраста, и каждый человек имеет право на самовыражение. А социокультурные изменения приводят к тому, что пожилые люди становятся более активными и самодостаточными.

«Они сохраняют свои интересы, увлечения и стремятся выглядеть стильно. Мода стала инклюзивной. Сегодня существуют множество брендов, которые специализируются на создании модной одежды для представителей старшего поколения или адаптируют "старые" тренды для молодежи», — напоминает эксперт.

Lenta.ru

И действительно, в апреле бренды Beams и LL Bean выпустили совместную коллекцию в стиле ретро, куда вошли футболки с принтами в виде танцующих собак и уток, серые толстовки, клетчатые рубашки с короткими рукавами, шорты с большими карманами, панамки и кепки. А в рекламной кампании коллаборации, конечно, снялись пожилые люди.

«Все это похоже на дедушкину одежду, которую вы могли бы обнаружить в комиссионке. Она выглядит устаревшей — в хорошем смысле. А зрелые ребята в рекламе делают эту линейку еще круче», — прокомментировал Джейк Силберт.

Конечно, маркетинг и реклама играют важную роль в распространении тренда. По мнению Владимира Казаряна, в 2023 году вещи elderly style будут часто мелькать на мировых подиумах благодаря своей универсальности: они подходят почти всем и могут быть по-разному стилизованы. Более того, этому направлению свойственна достаточно узкая палитра цветов, что позволяет легко находить удачные сочетания в образах, говорит стилист.