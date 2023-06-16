Названы самые модные джинсы на лето

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на лето 2023 года. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!»

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В текущем сезоне актуальными будут широкие прямые джинсы, отметила специалистка. По ее словам, данный фасон подходит любому типу фигуры. Кроме того, он удачно сочетается с различной одеждой и обувью, добавила собеседница издания.