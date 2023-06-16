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Названы самые модные джинсы на лето

Стилистка Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные джинсы на лето 2023 года. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!»

Названы самые модные джинсы на лето
© Lenta.ru

В текущем сезоне актуальными будут широкие прямые джинсы, отметила специалистка. По ее словам, данный фасон подходит любому типу фигуры. Кроме того, он удачно сочетается с различной одеждой и обувью, добавила собеседница издания.

В то же время эксперт включила в список трендов джинсы клеш, которые визуально удлиняют ноги, и брюки-карго из денима. Последние стали популярны в контексте возвращения моды на предметы гардероба начала 2000-х годов.

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