Раскрыты способы носить ночные сорочки вместо повседневной одежды

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом sierracannon продемонстрировала несколько нарядов с упомянутыми предметами гардероба. Так, сначала Кэннон примерила белый пеньюар с кружевом и глубоким вырезом на бедре и грубыми черными сапогами.

«Пожилые женщины говорят мне, что эти вещи я должна носить только в спальне. Они просто завидуют, что я так удачно смотрюсь в ночных сорочках в общественных местах», — заявила она в ролике.

Подписчики неоднозначно отреагировали на внешний вид девушки в комментариях под постом. «Ведь это не платья-комбинации, а настоящие ночнушки», «Все, что вы продемонстрировали, выглядит красиво, но только для дома», «Обычно я не соглашаюсь со стариками, но в этот раз они правы», — написали одни. «Икона стиля», «На тебе все очень красиво смотрится», «Черное кружево точно тебе идет», — поддержали другие.