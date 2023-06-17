Модель Джулия Фокс стала звездой показа Dsquared2 в Милане

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста, модель Джулия Фокс стала звездой показа весенне-летней коллекции бренда Dsquared2 в рамках Недели моды в Милане. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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33-летняя Джулия Фокс вышла на подиум в кружевном платье-комбинации белого цвета, напоминающем неглиже. Образ дополнили чулки выше колен, кожаные сапоги на шпильке со сборкой на голенище и сумка в форме сердца. Декольте модели украшало жемчужное колье с подвеской в виде ракушки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Джулия Фокс посетила показ «Иконы подиума» на площади Микеланджело во Флоренции, организованный ретейлером LuisaViaRoma при поддержке журнала British Vogue.