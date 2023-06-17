$83.65-0.3191.63+0.67

Модель Джулия Фокс стала звездой показа Dsquared2 в Милане

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста, модель Джулия Фокс стала звездой показа весенне-летней коллекции бренда Dsquared2 в рамках Недели моды в Милане. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Модель Джулия Фокс стала звездой показа Dsquared2 в Милане
© Газета.ру

33-летняя Джулия Фокс вышла на подиум в кружевном платье-комбинации белого цвета, напоминающем неглиже. Образ дополнили чулки выше колен, кожаные сапоги на шпильке со сборкой на голенище и сумка в форме сердца. Декольте модели украшало жемчужное колье с подвеской в виде ракушки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Джулия Фокс посетила показ «Иконы подиума» на площади Микеланджело во Флоренции, организованный ретейлером LuisaViaRoma при поддержке журнала British Vogue.

Модель выбрала для выхода в свет блестящее красное платье в пол с пышным турнюром и прорезью на ягодицах, сквозь которую виднелось нижнее белье.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители