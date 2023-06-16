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5 летних трендовых образов с джинсовкой

Эксперт отметила, что джинсовая ткань универсальна для любого времени года. Летом джинсовка особенно популярна, в ней комфортно прохладным вечером.

5 летних трендовых образов с джинсовкой
© Соцсети

В беседе с thevoicemag.ru стилист-имиджмейкер сообщила, что джинсовая куртка появилась в 1910 году.

runews24.ru

Первые такие изделия назывались джинсовыми блузами. Они были похожи на большие рубашки из плотного денима с одним нагрудным карманом.

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Вера Сусликова отметила, что они были популярны у американских дальнобойщиков, но в какой-то момент основатель Levi's Леви Страусс сделал эту одежду известной на весь мир.

Джинсовку в летних образах можно использовать в сочетании с другими вещами из денима.

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Для создания женственного лука следует сочетать джинсовку с платьями и юбками. Короткие куртки визуально вытянут ноги.

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Также джинсовка хорошо смотрится с карго или шортами-бермудами. Можно выбрать цветные оттенки денима, а не привычные голубые и синие.

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Также джинсовка хорошо сочетается с юбкой-баллоном. Образ можно дополнить кедами или ботинками на грубой подошве.

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Уютный и комфортный образ с джинсовкой можно сделать с помощью сочетания с худи и джоггерами.

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