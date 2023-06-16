5 летних трендовых образов с джинсовкой
Эксперт отметила, что джинсовая ткань универсальна для любого времени года. Летом джинсовка особенно популярна, в ней комфортно прохладным вечером.
В беседе с thevoicemag.ru стилист-имиджмейкер сообщила, что джинсовая куртка появилась в 1910 году.
Первые такие изделия назывались джинсовыми блузами. Они были похожи на большие рубашки из плотного денима с одним нагрудным карманом.
Вера Сусликова отметила, что они были популярны у американских дальнобойщиков, но в какой-то момент основатель Levi's Леви Страусс сделал эту одежду известной на весь мир.
Джинсовку в летних образах можно использовать в сочетании с другими вещами из денима.
Для создания женственного лука следует сочетать джинсовку с платьями и юбками. Короткие куртки визуально вытянут ноги.
Также джинсовка хорошо смотрится с карго или шортами-бермудами. Можно выбрать цветные оттенки денима, а не привычные голубые и синие.
Также джинсовка хорошо сочетается с юбкой-баллоном. Образ можно дополнить кедами или ботинками на грубой подошве.
Уютный и комфортный образ с джинсовкой можно сделать с помощью сочетания с худи и джоггерами.