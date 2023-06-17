Названа идеальная летняя обувь для прогулок

В жару лучше выбирать одежду из натуральных материалов. С обувью не все так просто. Обувь на плоской подошве врачи носить не рекомендуют, так как она неправильно распределяет нагрузку на стопу, рассказывает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.

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Лето с каждым годом становится все жарче. В коллекциях обуви для этого сезона немало моделей, но далеко не все они действительно подходят для зноя. Искусственная кожа в жаркую погоду не обеспечивает достаточной вентиляции и не выводит лишнюю влагу. Стоит уделять внимание стелькам. Они должны быть из мягкого и дышащего материала. Если производитель выбрал некачественные стельки, их стоит заменить.

В жару, когда асфальт плавится под ногами, даже обычная прогулка по городу может превратиться в пытку. В Ереване летом мужчины предпочитают закрытую обувь. Сандалии почти никто не носит. Выбирают туфли с перфорацией: так ногам будет комфортно даже при самых высоких температурах.

«Самое главное, чтобы было комфортно. Внутри обуви должны использоваться натуральные материалы. Синтетика создает эффект бани. В такой обуви ноги не дышат», – отмечает соучредитель обувной компании Абгар Саргсян.

Выбирать открытую или закрытую обувь – это дело вкуса. Главное, чтобы нога была хорошо зафиксирована и не скользила.

«Задник должен быть твердым. Эта часть – одна из самых важных в обуви, она должна держать стопу», – подчеркнул соучредитель обувной компании Абгар Саргсян.

Когда на улице под плюс 40 даже самые легкие и продуваемые туфли и кроссовки вряд ли обеспечат должный комфорт. Ноги все равно будут потеть. Еще в древние времена люди придумали прекрасный вид обуви – сандалии. В Армении в этом сезоне в тренде сандалии из верблюжьей кожи.