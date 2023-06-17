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Названа идеальная летняя обувь для прогулок

В жару лучше выбирать одежду из натуральных материалов. С обувью не все так просто. Обувь на плоской подошве врачи носить не рекомендуют, так как она неправильно распределяет нагрузку на стопу, рассказывает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.

Названа идеальная летняя обувь для прогулок
© Мир24

Лето с каждым годом становится все жарче. В коллекциях обуви для этого сезона немало моделей, но далеко не все они действительно подходят для зноя. Искусственная кожа в жаркую погоду не обеспечивает достаточной вентиляции и не выводит лишнюю влагу. Стоит уделять внимание стелькам. Они должны быть из мягкого и дышащего материала. Если производитель выбрал некачественные стельки, их стоит заменить.

В жару, когда асфальт плавится под ногами, даже обычная прогулка по городу может превратиться в пытку. В Ереване летом мужчины предпочитают закрытую обувь. Сандалии почти никто не носит. Выбирают туфли с перфорацией: так ногам будет комфортно даже при самых высоких температурах.

«Самое главное, чтобы было комфортно. Внутри обуви должны использоваться натуральные материалы. Синтетика создает эффект бани. В такой обуви ноги не дышат», – отмечает соучредитель обувной компании Абгар Саргсян.

Выбирать открытую или закрытую обувь – это дело вкуса. Главное, чтобы нога была хорошо зафиксирована и не скользила.

«Задник должен быть твердым. Эта часть – одна из самых важных в обуви, она должна держать стопу», – подчеркнул соучредитель обувной компании Абгар Саргсян.

Когда на улице под плюс 40 даже самые легкие и продуваемые туфли и кроссовки вряд ли обеспечат должный комфорт. Ноги все равно будут потеть. Еще в древние времена люди придумали прекрасный вид обуви – сандалии. В Армении в этом сезоне в тренде сандалии из верблюжьей кожи.

«Подошва этих сандалий сделана из полиуретана и верблюжьей кожи, которая, кстати, очень прочная и толстая. Поэтому даже в жару тепло от асфальта вы не почувствуете», – говорит директор обувной компании Оганес Мартиросян.

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