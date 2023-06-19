Что должно быть в гардеробе у каждой женщины летом

О самых главных хитах наступившего сезона рассказывает известный дизайнер Аника Керимова.

© WomanHit.ru

Сарафан макси в пол

Видео дня

Ничто так не украшает женщин и девушек, как длинные струящиеся сарафаны в пол. Лучше из натуральных материалов, например, изо льна. Без такой роскошной и эффектной модели в летний сезон просто не обойтись. Особенного внимания удостоились сарафаны макси, которые создают красивый силуэт и визуально выглядят очень привлекательно. Самыми трендовыми вариантами станут решения с дизайнерскими «изюминками», например, с необычными рукавами, завязывающимся на плечах в виде больших бантов или ассиметричной нижней частью. Для летнего образа можно смело подбирать объемные цветочные принты, которые невероятно актуальны летом 2023 года. Чтобы подчеркнуть «легкое» настроение в образе, выбирайте сарафаны, выполненные из натуральных материалов.

Шелковая юбка

Акцент на натуральные благородные ткани никогда не выйдет из моды. Этим летом одной из главных фавориток представительниц прекрасного пола станет шелковая юбка однотонной расцветки. Беспроигрышным и всегда уместным вариантом станут модели миди в белом или бежевом цвете, которые отлично сочетаются со светлыми топами, яркими футболками и «цветочными» блузами. Если вы хотите добавить в свой образ немного дерзости, тогда выбирайте более смелые оттенки: глубокий красный, насыщенный апельсиновый, растительный зеленый. Подберите к такой юбке «верх» в аналогичной гамме и получите стильный монохромный образ.

Яркий комбинезон

Летом 2023 года в моде стильные брючные комбинезоны из трикотажного шелка. Лучше всего вытягивают силуэт и визуально стройнят модели с пуговичным рядом в верхней части и с легким клешем, идущим от колена. Самым модным вариантом станут комбинезоны с аккуратным воротником-поло в насыщенных персиковых, салатовых или зеленых тонах. Такой наряд идеален для прогулок по городу, встреч в дружеском кругу или круизных поездок. Данная модель очень комфортна и актуальна в использовании жарким летом: она не сковывает движений и выглядит крайне презентабельно за счет своего кроя, материала и яркого оттенка.

Костюм в пижамном стиле

Для вечеринок и выхода в свет вам непременно понадобится яркий костюм в пижамном стиле, который за считанные секунды сделает образ эффектным и запоминающимся. Не стесняйтесь выбирать модели с самыми «буйными» и замысловатыми «райскими» принтами, актуальными как никогда. Благодаря сочетанию вискозы и натурального шелка в таком наряде вам не будет жарко даже в условиях лета, а широкий крой брюк на высокой посадке обеспечит дополнительный комфорт. К данному образу очень подходят яркие трендовые босоножки с каблуком «рюмочка» с закрытым острым мысом и открытой пяткой.

Босоножки с каблуком «рюмочка»