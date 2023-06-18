Так свитер или джемпер не вытянется и не помнется: 2 простых способа хранения трикотажа
Удобный и компактный способ складывания свитеров и джемперов. Хранить в комоде можно стопочкой, можно на бочок положить. Почти не мнутся и не разворачиваются.
Способ 1
Свитер разложить на ровной поверхности.
Снизу подвернуть примерно на треть длины.
Подвернуть рукава, как складываются рукава у мужских сорочек.
Подвернуть низ к горловине.
Повернуть свитер горловиной к себе. Вот вид с другой стороны. Тут получается что-то типа карманчика. В него заправить горловину.
Вот и все!
Способ 2
А так я храню свитеры на плечиках, чтобы они не мялись и не вытягивались.
Сложить свитер пополам.
В зону подмышек положить плечики.
Завернуть на плечики рукава и сам свитер.
В таком виде свитер (или любую трикотажную вещь) можно повесить в шкаф. Он не помнётся и не вытянется.