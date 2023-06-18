$83.65-0.3191.63+0.67

Так свитер или джемпер не вытянется и не помнется: 2 простых способа хранения трикотажа

Удобный и компактный способ складывания свитеров и джемперов. Хранить в комоде можно стопочкой, можно на бочок положить. Почти не мнутся и не разворачиваются.

Не вытянется и не помнется: 2 простых способа хранения трикотажа
© Unsplash

Способ 1

Свитер разложить на ровной поверхности.

Снизу подвернуть примерно на треть длины.

Подвернуть рукава, как складываются рукава у мужских сорочек.

Подвернуть низ к горловине.

Повернуть свитер горловиной к себе. Вот вид с другой стороны. Тут получается что-то типа карманчика. В него заправить горловину.

Вот и все!

Способ 2

А так я храню свитеры на плечиках, чтобы они не мялись и не вытягивались.

Сложить свитер пополам.

В зону подмышек положить плечики.

Завернуть на плечики рукава и сам свитер.

В таком виде свитер (или любую трикотажную вещь) можно повесить в шкаф. Он не помнётся и не вытянется.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители