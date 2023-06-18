Не вытянется и не помнется: 2 простых способа хранения трикотажа

Удобный и компактный способ складывания свитеров и джемперов. Хранить в комоде можно стопочкой, можно на бочок положить. Почти не мнутся и не разворачиваются.

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Способ 1

Свитер разложить на ровной поверхности.

Снизу подвернуть примерно на треть длины.

Подвернуть рукава, как складываются рукава у мужских сорочек.

Подвернуть низ к горловине.

Повернуть свитер горловиной к себе. Вот вид с другой стороны. Тут получается что-то типа карманчика. В него заправить горловину.

Вот и все!

Способ 2

А так я храню свитеры на плечиках, чтобы они не мялись и не вытягивались.

Сложить свитер пополам.

В зону подмышек положить плечики.

Завернуть на плечики рукава и сам свитер.