Проблема решается за минуту: чтобы новая обувь не натирала пятки

Бывает, купишь новую обувь, и с размером угадал, и нравится, и удобная… а прошёлся до магазина, и задник натёр ногу.

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Специальные накладки гелевые нужно найти ещё, а пластыри не всегда смотрятся эстетично. Особенно на важном мероприятии.

Попробуйте натереть заднюю части обуви внутри твёрдым дезодоронтом. Кстати, можно и кожу сверху пятки смазать этим стиком.

Смазываем, натираем внутреннюю верхнюю часть задника обуви твёрдым дезодорантом.

Туфли сразу готовы к носке.