Проблема решается за минуту: если туфли натирают ноги
Бывает, купишь новую обувь, и с размером угадал, и нравится, и удобная… а прошёлся до магазина, и задник натёр ногу.
Специальные накладки гелевые нужно найти ещё, а пластыри не всегда смотрятся эстетично. Особенно на важном мероприятии.
Попробуйте натереть заднюю части обуви внутри твёрдым дезодоронтом. Кстати, можно и кожу сверху пятки смазать этим стиком.
Смазываем, натираем внутреннюю верхнюю часть задника обуви твёрдым дезодорантом.
Туфли сразу готовы к носке.
Надеваем и лёгкой походкой бежим по делам.