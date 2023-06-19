6 модных советов, которые выделят вас из толпы

Не бойтесь привлекать внимание.

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Одежда — один из главных способов самовыражения, благодаря ей можно показать, что вам нравится, в каком вы настроении, хотите ли привлечь внимание или хотели бы остаться незаметной.

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Если ваша цель — выделиться из толпы, попробуйте использовать несложные советы стилистов.

Не бойтесь ярких вещей

Да, нейтральные оттенки в гардеробе позволяют создать идеальную базу, в которой все вещи сочетаются между собой. Но именно яркие цвета позволяют проявить индивидуальность. Пусть в вашем гардеробе приживутся несколько блуз глубоких, насыщенных оттенков, в них можно пойти и на свидание, и на корпоратив, на прогулку. Добавьте к ним пару ярких пиджаков: они идеально смотрятся и с джинсами, и с топами и рубашками нейтральных оттенков.

Используйте правило трех

Стилисты советуют в одном наряде сочетать три цвета: они могут дополнять друг друга или контрастировать, но такое количество оттенков выглядит гармонично, при этом броско. Если ваш наряд состоит из двух цветов, добавьте к нему сумку нового цвета или яркую обувь.

Носите головные уборы

Они пригодятся не только зимой, но и летом. Добавьте в гардероб стильную светлую шляпу и даже простое сочетание джинсов с топом станет выглядеть очень элегантным, а симпатичная кепка дополнит наряд в спортивном стиле.

Полюбите геометрию

Нет, вам не придется возвращаться за школьную парту и учить теоремы. Достаточно добавить в гардероб пару вещей с необычными принтами, вместо цветочного узора и горошка примерьте платья и блузы с ярким, асимметричным принтом. Он сразу заставит окружающих обратить на вас внимание. Кроме того, такой способ позволит скорректировать фигуру и сделать ее более гармоничной.

Используйте наряды разных стран

Точнее, присмотритесь к их стилистическим адаптациям: во многих коллекциях используют африканские, индийские или японские мотивы. Не бойтесь включать их в свой повседневный гардероб. Учитесь совмещать необычные детали с базовыми вещами, чтобы получить современный, но интересный образ. Если боитесь экспериментировать с одеждой, начните с аксессуаров: простая белая рубашка в сочетании с броским африканским колье приобретет совсем новый вид.

Всегда носите аксессуары