Стилист Рогов назвал необходимый женский наряд на лето

Российский стилист Александр Рогов назвал необходимый женский наряд на лето 2023 года. Соответствующий пост появился в его Telegram -канале, который насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, актуальными в грядущем сезоне окажутся платья-комбинации. В качестве иллюстрации своих слов эксперт привел фото девушек в указанных предметах гардероба, которые сочетали их с сапогами, массивными кроссовками, шлепанцами и босоножками. При этом среди них оказались такие манекенщицы, как Роузи Хантингтон-Уайтли и Кейт Мосс.