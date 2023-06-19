$83.65-0.3191.63+0.67

Стилист Рогов назвал необходимый женский наряд на лето

Российский стилист Александр Рогов назвал необходимый женский наряд на лето 2023 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

Стилист Рогов назвал необходимый женский наряд на лето
© Lenta.ru

По словам специалиста, актуальными в грядущем сезоне окажутся платья-комбинации. В качестве иллюстрации своих слов эксперт привел фото девушек в указанных предметах гардероба, которые сочетали их с сапогами, массивными кроссовками, шлепанцами и босоножками. При этом среди них оказались такие манекенщицы, как Роузи Хантингтон-Уайтли и Кейт Мосс.

Подписчицы оценили тренд в комментариях. «Никогда не носила подобное, надо присмотреться», «Очень нравится!», «Обожаю такие платья», — заявили пользовательницы сети.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители