Виды дресс-кода: как одеваться уместно

На многих мероприятиях важно соблюдать определенный дресс-код. Несоответствие месту, куда вы отправляетесь, чревато не только тем, что вы рискуете стать белой вороной. Может дойти до того, что вас не пропустят на входе, — это касается, например, ресторанов.

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В материале ТАСС — разбор шести основных типов дресс-кода и правил, которые нужно соблюдать при сборе образа. Эти простые рекомендации помогут выглядеть стильно и уместно

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Black tie

Это один из самых строгих видов дресс-кода, основа которого — классика. Его важно соблюдать на таких мероприятиях, как поход в оперу или театр, торжественный ужин и свадьба. Как правило, нужно придерживаться black tie на ивентах, которые начинаются после шести-семи часов вечера.

Что надевать женщинам?

• Платье-макси. Девушки, пришедшие без пары, могут надеть коктейльное платье, но оно должно быть ниже колен.• Закрытые туфли на каблуке.• Ювелирные украшения: это может быть как бриллиантовое ожерелье, так и качественная бижутерия из недрагоценных камней.• Миниатюрный клатч.• Образ должен состоять из сдержанных оттенков. О ярких цветах и агрессивных принтах стоит забыть.

Что надевать мужчинам?

• Черный смокинг (белый вариант допустим летом на круизном лайнере). • Черный галстук-бабочка с прямыми углами (он должен завязываться; готовый вариант на застежках подойдет только детям).• Классические брюки в цвет пиджака.• Белая рубашка с воротником-стойкой, у которого отогнуты углы.• Жилет с низким вырезом или кушак.• Запонки.• Нелаковые черные "оксфорды".

У стиля black tie есть подвид, полностью противоположный классическому варианту, — creative black tie. Такой вариант отличается от классики тем, что мужчины на мероприятия с пометкой "креативный черный галстук" приходят в костюмах необычного цвета (это может быть, например, синий или бордовый бархат). Это же правило распространяется и на бабочку — она может быть пестрой.

Женщины тоже свободны в выборе цвета своего наряда, клатча и туфель — яркость только приветствуется. Экстравагантные украшения также будут плюсом.

Еще есть black tie invented и black tie optional. В этих вариациях "черного галстука" не так много свободы, как в креативном. На ивенты с этими пометками нельзя приходить в выполненных из нестандартных тканей пиджаках с принтами.

Дресс-код black tie invented предполагает все те же правила, что и black tie, кроме одного — можно прийти без галстука. Женщины в качестве аксессуара могут выбрать шляпку.

А вот black tie optional разрешает смокингу предпочесть классический костюм темного цвета. Женщина для похода на это мероприятие может выбрать не только платье, но и брючный костюм.

White tie

Этот дресс-код считается самым строгим и формальным. В наши дни стиль white tie встречается крайне редко, а большинство его правил не менялись с XIX века, когда он только появился. Например, в Москве он почти нигде не требуется, а в Соединенном Королевстве — напротив.

Простыми словами — мероприятие, где в графе dress code указан white tie, предполагает, что там соберутся высокие гости. В подобном образе ходят на королевские и президентские приемы, на балы, награждения нобелевских лауреатов. Тот же "Оскар" не дотягивает до такого уровня, там достаточно black tie.

Что должно быть у женщин:

• платье длиной не выше щиколотки;• девушке следует надеть под платье чулки, а не колготки;• голые плечи и не прикрытое шалью декольте недопустимы; • длинные белые перчатки выше локтя;• обязательно наличие клатча (как и в случае с black tie, женская сумочка должна быть маленькой);• драгоценные украшения (в отличие от black tie, тут бижутерия запрещена);• высокая гладкая прическа (распущенные волосы — моветон);• туфли на высоком каблуке.

Что должно быть у мужчин:

• черный фрак;• черные брюки с полосами из атласа или тесьмы;• белая накрахмаленная рубашка с воротником-стойкой из пике;• белый жилет на трех пуговицах (все должны быть застегнуты);• белый галстук-бабочка;• белый платок и короткие белые перчатки;• запонки;• черные лакированные "оксфорды" и черные носки;• наличие трости и карманных часов уважаемой марки будет плюсом.

Cocktail

Ивенты с пометкой "коктейль" не носят такой торжественный характер, как white tie или black tie, и начинаются днем. Там допустимы платья любых расцветок, они также могут быть с принтами. Нет жестких требований к их длине — она варьируется от середины икры до расстояния 10 см выше колена. Туфли лучше выбрать с каблуком, но это необязательно должны быть закрытые лодочки, здесь разрешаются и босоножки. Женская прическа на подобных мероприятиях не ограничивается пучком или хвостом, разрешаются распущенные волосы.

У мужчин на мероприятиях, где нужно соблюсти коктейльный стиль, свободы в выборе одежды меньше, чем у женщин. Да, смокинг можно заменить на классический костюм, но только темных тонов — принты и яркие детали не приветствуются. Бабочку же можно выбрать яркого цвета, причем необязательно монохромную. Другая опция — заменить ее на галстук или отказаться от того и другого вовсе. Пиджак можно заменить на жилет. А вот ремень, запонки и часы следует оставить.

Универсальные правила для WT, BT и cocktail

Подытоживая: все вышеперечисленные типы (WT, BT, cocktail) предназначены для походов на светские мероприятия. И, помимо отличительных особенностей каждого из этих дресс-кодов, есть ряд универсальных правил, которые следует соблюдать вне зависимости от того, WT это, BT или cocktail. Они касаются только мужчин.

• Галстук должен касаться пуговицы на брюках.• Если из-под брюк видна голая щиколотка — это моветон, поэтому нужно выбирать только высокие носки;• Что касается выбора цветовой гаммы такого, казалось бы, незначительного элемента, как носки, то и тут все строго — они должны быть темнее брюк на два тона.

Business

Существуют два подвида, на которые делится этот вид дресс-кода. Эти типы называются traditional и best. С первым все довольно просто — это неяркая деловая одежда традиционного кроя. Так, если вы отправляетесь на корпоративный фуршет, вам подойдет стиль business traditional, где нужно быть в костюме, но наличие того же галстука необязательно.

С business best все несколько сложнее: классический костюм — далеко не все, что нужно соблюсти. Стоит придерживаться этого дресс-кода на серьезных деловых мероприятиях будь то переговоры с инвесторами, заключение контракта или важное собеседование. В данном случае проще сказать, что запрещено:

• джинсы;• кроссовки;• каблук выше 7 см;• распущенные волосы;• глубокий вырез;• массивные украшения;• голые ноги (женщины должны быть в колготках, а мужчины — в темных носках)

Casual

Если объяснять простыми словами, в чем особенность этого дресс-кода, можно ограничиться одним определением — повседневный. В отличие от таких видов дресс-кода, как white tie или business best, тут нет такого списка требований и табу. Здесь самое главное, чтобы одежда была удобной. Однако не стоит думать, что это прототип домашних или пляжных образов.

Женская одежда в стиле casual вариативна: это может быть сочетание футболки и джинсов, платья и джемпера. Шорты также допустимы. Мужчины, соблюдающие этот стиль, тоже могут носить джинсы и ботинки сменить на кроссовки.

У стиля casual, как и у делового, есть подвид: business или smart casual. Он отличается большей формальностью. Так, отправляясь на повседневную рабочую встречу, мужчина должен добавить к своему образу ремень и часы. "Просто и со вкусом" — девиз такой вариации casual-стиля.

After five

Мероприятия с пометкой A5 предполагают ивенты, которые начинаются после пяти часов вечера. Туда можно надеть платье, нарядную блузку с юбкой или костюм. Женщинам предоставляется полная свобода в выборе аксессуаров и украшений.

Классический костюм на встречи A5 приветствуется, однако мужчины также не ограничены брюками и пиджаками — на таких встречах допустимы и джинсы. Единственное табу для приглашенных — это кроссовки.

Итог

Разобрав, какие бывают основные виды дресс-кода, можно квалифицировать их следующим образом:

предназначенные для светских раутов (они бывают трех видов: WT, BT, Cocktail);одежда для деловых встреч (основные типы: BB, BT, business casual);повседневная одежда (casual, A5).