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Черные носки стали новым трендом

Российский стилист Александр Рогов назвал черные носки новым трендом в 2023 году. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 132 тысяч подписчиков.

Черные носки стали новым трендом
© Lenta.ru

Специалист объяснил, что данный предмет гардероба стал актуальным благодаря модным показам. Так, изделия были представлены в рамках шоу таких люксовых брендов, как Prada и Valentino, отметил эксперт. Кроме того, он сопроводил свое высказывание фотографиями манекенщиков, сочетавших указанные вещи с шортами, плащами, пиджаками, туфлями и лоферами.

При этом в размещенной несколько дней назад в Telegram-канале публикации Рогов также появился в черных носках, назвав их особым шиком.

«Кто-то еще сомневается в моей экспертности и чуйке?» — поинтересовался он впоследствии у подписчиков.

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