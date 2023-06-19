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Российский стилист назвал самую удобную мужскую обувь на лето

Российский стилист Исмаил Сафиулов назвал самую удобную мужскую обувь на лето 2023 года. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Российский стилист назвал самую удобную мужскую обувь на лето
© Lenta.ru

По словам специалиста, любителям классики следует выбирать кожаные лоферы. «Они придают лаконичности, стройности и всегда привлекают внимание девушек», — заявил собеседник издания.

В то же время белые кеды и кроссовки окажутся универсальным вариантом. Данные изделия сочетаются с любым стилем одежды, отметил эксперт. Кроме того, он указал, что популярными также становятся сандалии.

«(...) Попробовав один раз, вы поймете уникальность этой модели», — подчеркнул Сафиулов.

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