Российский стилист назвал самую удобную мужскую обувь на лето

Российский стилист Исмаил Сафиулов назвал самую удобную мужскую обувь на лето 2023 года. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!» .

В то же время белые кеды и кроссовки окажутся универсальным вариантом. Данные изделия сочетаются с любым стилем одежды, отметил эксперт. Кроме того, он указал, что популярными также становятся сандалии.