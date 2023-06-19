Стилист Рогов назвал черные носки главным трендом лета
Российский стилист и телеведущий Александр Рогов объяснил, почему черные носки стали главным трендом лета и как их правильно носить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«А вот и очевидный тренд на черные носки! На фото свежие показы Prada и Valentino. И вспомните мой недавний пост про черные носки. Кто-то еще сомневается в моей экспертности и чуйке?» — написал эксперт.
Он также привел фотографии с показов, на которых показал, как стилизовать необычный аксессуар. Длинные черные носки можно комбинировать с лоферами и туфлями. Из одежды можно надеть, как классический костюм, так и «расслабленные» платье и юбку.
Ранее сообщалось, что стилист Червова рассказала, с чем носить льняные вещи этим летом. Среди льняных вещей, признанных мастхэвами, стилист выделила комбинации из шорт и рубашек, которые можно сочетать с кроп-топами. Червова добавила, что актуально будут смотреться льняные платья с разрезами длины мини или миди, льняные брюки и жакеты.