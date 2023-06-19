Стилист Рогов назвал черные носки главным трендом лета

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов объяснил, почему черные носки стали главным трендом лета и как их правильно носить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«А вот и очевидный тренд на черные носки! На фото свежие показы Prada и Valentino. И вспомните мой недавний пост про черные носки. Кто-то еще сомневается в моей экспертности и чуйке?» — написал эксперт.

Он также привел фотографии с показов, на которых показал, как стилизовать необычный аксессуар. Длинные черные носки можно комбинировать с лоферами и туфлями. Из одежды можно надеть, как классический костюм, так и «расслабленные» платье и юбку.