Король Карл III наградил Анну Винтур орденом за заслуги перед модой

Король Великобритании Карл III наградил главного редактора американского журнала Vogue Анну Винтур орденом за заслуги перед модой. Об этом сообщает WWD.

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73-летняя Анна Винтур, которая уже имеет титул Дамы-командора Ордена Британской империи, стала кавалером ордена Почета. Это звание является высшей наградой и присуждается за «значительный вклад в искусство, науку, медицину или государственное управление в течение длительного периода времени». Количество членов ордена на может превышать 65 человек. На сегодняшний день в число кавалеров Ордена входят Пол Смит, Дж. К. Роулинг, Элтон Джон и Пол Маккартни.

Помимо Анны Винтур почетную награду за заслуги в области моды от Карла III получила сербский дизайнер и основательница бренда Roksanda Ilincic Роксанда Илинчич. В индустрии ее называют «королевой современного гламура», а яркие и необычные коллекции Роксаланды становятся темой для обсуждения на каждой Неделе мод в Лондоне.